En mars 2007, la municipalité de Leaf Rapids, dans le nord du Manitoba, devenait la première ville canadienne à bannir l’usage de sacs de plastique. Depuis, de nombreuses autres villes ont suivi le mouvement au Manitoba, comme Thompson, Le Pas et Snow Lake.

À Montréal, les sacs en plastique à usage unique sont bannis. À Vancouver, ce sont les pailles et les gobelets de plastique qui seront interdits dès le 1er juin.

Et à l’occasion du G7 réuni en ce moment au Québec, l’enjeu mondial de la gestion des déchets plastiques est au coeur des débats. Mais à Winnipeg, aucune mesure politique n’est pour l’instant envisagée pour réduire l’usage des contenants ou des sacs plastiques, selon la Ville.

« Il existe une pétition en ligne depuis quelques mois qui demande à la Ville de prendre des mesures pour bannir le plastique, indique Teresa Looy, de l’organisme Green Action Centre. Elle a déjà recueilli 5500 signatures, ce qui montre que les habitants soutiennent cette initiative. »

Des gestes individuels

Surtout, dit-elle, il faudrait se pencher sur le problème de la gestion des sacs à usage unique, « qui ne sont pas recyclables à Winnipeg et qu’il ne faut pas jeter dans la poubelle bleue ».

En attendant que des décisions politiques soient prises, poursuit la militante, il y a des gestes que chacun peut adopter et qui permettent de diminuer l’utilisation des matières plastiques.

« On peut choisir d’aller magasiner dans des lieux qui proposent des sacs réutilisables. D’autres encore font payer leurs sacs de plastique, ce qui a un impact sur le nombre de sacs qu’utilisent les clients », énumère Teresa Looy.

Certains bars ou restaurants ont déjà pris l’initiative de ne pas utiliser de pailles de plastique dans leurs consommations, ou alors uniquement sur demande.

Greenpeace milite pour l'abandon des produits de plastique destinés à un usage unique, tel que les sacs d'emplettes. Photo : Radio-Canada

La chaîne de restaurants fondée à Winnipeg Salisbury House a remplacé au début du mois ses pailles de plastique par d’autres, biodégradables.

À ces initiatives locales, il faut ajouter le mouvement de certaines grandes chaînes. IKEA, par exemple, vient d’annoncer une interdiction des produits de plastique à usage unique dans ses items et ses restaurants d'ici 2020.

Mais pour Marisa Loreno, une habitante de Winnipeg, il faut que les services publics prennent des mesures. « Winnipeg doit rattraper son retard », dit-elle.

Avec son mari, elle a choisi un mode de vie zéro déchet.

Le mode de vie zéro déchet, c'est fait pour tout le monde. Marisa Loreno, habitante de Winnipeg

« Nous avions déjà une conscience environnementale élevée, et nous menions une vie minimaliste, dit-elle. Mais un jour, je me suis aperçue que nous utilisions beaucoup trop de plastique pour des gens qui se disaient écologistes. Et nous avons franchi le pas. »

« Il suffit de regarder autour de soi et de compter le nombre de récipients en plastique que nous utilisons pour être convaincus. Mais faire ce choix de façon individuelle est assez difficile », poursuit Marisa Loreno.

C’est pourquoi elle veut lancer un site Internet pour recenser toutes les initiatives à travers le Manitoba, et lancer ainsi un mouvement collectif.

