Les six appels d'offres publiés sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec concernent la fourniture du béton pour l'aréna et le stationnement étagé, la construction d'un escalier roulant, l'installation d'ascenseurs, de même que les assurances de chantier et responsabilité civile.

Le complexe sportif comportera une glace principale entourée de 4000 sièges et d'une quarantaine de loges. Il s'agira du nouveau domicile des Olympiques de Gatineau. Trois glaces communautaires, des aires publiques et des zones commerciales seront aussi construites.

Le projet inclut également un stationnement de quatre étages. Ce dernier pourra accueillir environ 820 véhicules. Le terrain où ce stationnement sera construit appartient à Cominar et les droits superficiaires ont été acquis par la Ville de Gatineau pour la réalisation du projet, selon ce que révèlent les documents d'appel d'offres.

La Ville de Gatineau, qui est propriétaire du terrain, l’a cédé au groupe VMSO par un bail emphytéotique. Cela veut dire que le terrain et tout ce qui y est intégré seront éventuellement rétrocédés à la Municipalité.

Les derniers développements

En septembre dernier, le comité exécutif de la Ville de Gatineau a accordé un premier contrat pour évaluer les besoins en stationnement dans les environs du futur amphithéâtre des Olympiques de Gatineau.

Par la suite, en janvier, le gouvernement du Québec a accordé les autorisations environnementales nécessaires pour la construction de l'édifice.

Finalement, en avril, la Ville de Gatineau a entamé les travaux de relocalisation des conduites d'égout et d'évacuation des eaux pluviales le long du boulevard de la Cité, en vue de la construction de ce nouvel aréna.