Le centre offre notamment un service de garde pour les enfants d'âge préscolaire, un programme parascolaire pour les enfants de 4 à 12 ans et des camps d'été. Des activités parents-enfants et des formations pour les parents et les professionnels seront aussi offertes.

Le Centre de leadership en petite enfance a été créé en partenariat avec l’Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario (AFÉSEO). Le ministère de l'Éducation de l'Ontario participe au financement de ce projet.

Selon le CSDCEO, il s'agit du premier établissement du genre en Ontario. Deux autres centres similaires seront implantés prochainement à Toronto et dans le nord de la province.

Les instigateurs du projet souhaitent inclure la communauté dans le développement et l’apprentissage des enfants.

Nous sommes toujours ouverts à des projets novateurs qui démontrent notre leadership dans le domaine de l’éducation et du perfectionnement professionnel. François Turpin, directeur de l’éducation et secrétaire du CSDCEO

« Cette initiative correspond à notre vision, qui est de nous démarquer par notre dévouement envers le bien-être des élèves », indique dans un communiqué le directeur de l’éducation et secrétaire du CSDCEO, François Turpin.