Anthony Bourdain se serait enlevé la vie dans une chambre d’hôtel en France, où il a été retrouvé vendredi matin.

L’animateur de l'émission Parts Unknown, sur les ondes de CNN, avait visité plusieurs établissements de Vancouver et de l’île de Vancouver, dans le cadre de son émission No Reservations en 2008.

Le chef propriétaire des restaurants Vij’s et My Shanti, Vikram Vij, est resté en contact avec lui après cette rencontre.

Il incarnait la joie de vivre. Il vivait pleinement sa vie. Pour moi, il était le Keith Richards de l’industrie culinaire. Vikram Vij, chef propriétaire des restaurants Vij's et My Shanti

À l’époque, Anthony Bourdain s’était aussi arrêté au restaurant Tojo’s et au Sooke Harbour House.

Le chef Hidekazu Tojo a été marqué par son authenticité, qui a été, selon lui, la clef de son succès.

« Je connais beaucoup d’auteurs et de spécialistes culinaires, mais lui, c’était un chef, donc il pouvait vraiment dire la vérité, se souvient le propriétaire du Tojo’s. Tout ce qu’il montrait était une histoire vraie. »

Le copropriétaire du Sooke Harbour House Sinclair Philip affirme quant à lui que Anthony Bourdain avait été apprécié par l’ensemble de l’équipe de l’établissement lors de son passage.

« On a travaillé avec des gens heureux, raconte-t-il. On n’était pas stressé. C’était dans une très bonne ambiance décontractée. »

Sinclair Philip soutient également que Anthony Bourdain a joué un important rôle d’éducateur au cours de sa carrière.

Il faisait connaître la cuisine de partout sous une très bonne lumière. [...] C’est une grosse perte pour le monde culinaire et on mettra du temps à se remettre de son décès, dans de si tristes circonstances. Sinclair Philip, copropriétaire du Sooke Harbour House

L’industrie culinaire, un domaine stressant

Il peut parfois être difficile de maintenir un mode de vie sain lorsqu’on évolue dans le domaine de la restauration, d’après de nombreux chefs.

« On travaille le soir, les jours de fête, on n’est jamais disponible, explique Sinclair Philip. On travaille de longues heures. Pendant les périodes de service, on est constamment pressés et stressés. »

Dans le cas de Bourdain, comme beaucoup d’autres, c’est quelquefois difficile de trouver l’équilibre. On est souvent tenté par l’alcool. Dans certains cas, les gens sont tentés par les drogues. Sinclair Philip, copropriétaire du Sooke Harbour House

Pour le chef Jean-Christophe Poirier, propriétaire de plusieurs restaurants à Vancouver, il est essentiel d’être discipliné.

« Il faut avoir une certaine structure, un certain rituel que l’on suit chaque jour pour prendre soin de nous-mêmes, dit-il. Si l'on prend soin de nous-mêmes, on peut transférer ça aux autres autour de nous. On est plus heureux, moins impatient, les autres vont le sentir et l’ambiance va être plus positive. »

Le chef Jean-Christophe Poirier est propriétaire de plusieurs restaurants à Vancouver, dont le St. Lawrence. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry

Tout le monde cherche à savoir qui est le meilleur, explique le chef. Pour faire diminuer la pression, Jean-Christophe Poirier tente d’éviter les comparaisons.

« À la place de se comparer à d’autres gens, à d’autres chefs, à d’autres restaurants, il faut être un peu plus dans sa propre bulle », pense-t-il.