Un texte d’Ariane Perron Langlois

Le Ministère surveille la présence d’espèces aquatiques envahissantes depuis une dizaine d’années, notamment à l’aide d’appareils qui sont placés dans l’eau de marinas, ports et quais pendant la période estivale.

Ces appareils vont rester dans l'eau tout l'été. Les chercheurs vont les retirer à l'automne pour voir si des espèces envahissantes s'y sont fixées. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Au total, le Ministère a 37 sites de monitorage dans l’Est du Québec.

Aux Îles de la Madeleine, ce programme a permis d’identifier pas moins de sept espèces aquatiques envahissantes, dont le crabe vert.

Deux de ces espèces sont aussi bien présentes en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Il s’agit de la caprelle japonaise, un petit crustacé qui nuit aux élevages de moules parce qu’il entre en compétition avec celles-ci pour la nourriture et l’espace, ainsi que du membranipora, un invertébré qui s’attaque aux algues laminaires qui servent d’habitat et de nourriture à de nombreuses espèces.

Les endroits dans l'Est du Québec où la caprelle japonaise et le membranipora ont été repérés. (Source : Pêches et Océans Canada) Photo : Radio-Canada/Gabriel Rochette-Bériau

Présence au Bas-Saint-Laurent?

Le Ministère a ajouté, en 2016, de nouveaux sites de monitorage à Rimouski et Cacouna, afin de voir si des espèces envahissantes sont arrivées au Bas-Saint-Laurent.

La biologiste responsable du programme de monitorage des espèces aquatiques envahissantes pour Pêches et Océans Canada, Nathalie Simard, précise que ces espèces n’ont pas été observées au Bas-Saint-Laurent jusqu’ici.

On veut être proactifs et accroître notre surveillance. On se dit que peut-être que si on n’a rien observé, c'est parce qu'on n’a pas encore assez cherché. Nathalie Simard, biologiste responsable du programme de monitorage des espèces aquatiques envahissantes

La biologiste Nathalie Simard est responsable du programme de monitorage des espèces aquatiques envahissantes pour Pêches et Océans Canada. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Mme Simard souligne que c'est souvent l'activité humaine qui permet aux espèces envahissantes de se répandre dans de nouvelles zones.

« Elles peuvent se fixer sur les coques de bateaux, donc être transportées par les bateaux commerciaux et aussi les bateaux de plaisance. Elles peuvent aussi être déplacées d'un port à l'autre via les eaux de ballast », explique-t-elle.

La biologiste Nathalie Simard explique que plus les espèces envahissantes sont détectées tôt, plus il est facile de freiner leur propagation.

Elle indique par ailleurs que les populations d’espèces envahissantes en Gaspésie et sur la Côte-Nord sont relativement stables depuis cinq ans, mais qu’elles connaissent une croissance aux Îles de la Madeleine.