Un texte d'Audrey Neveu

Parents, enseignants et élèves plus jeunes ont applaudi chaleureusement les six finissants qui rayonnaient en prenant place sur leur siège, dans le petit gymnase de l’École de la Source. Lorsque leurs enseignants sont montés sur scène pour leur livrer des messages personnalisés, qui soulignaient leurs qualités, mais se moquaient aussi gentiment d’eux, les élèves riaient à gorge déployée. Nombreux sont ceux qui ont retenu leurs larmes au cours de cette cérémonie intime.

Dans un discours remarqué, le vice-président du conseil d’école, Guy Joly, a salué leur engagement et leur persévérance, car ils ont dû faire des sacrifices pour continuer d’étudier en français. « Vous êtes les pionniers, car vous êtes les premiers finissants à l’École de la Source. Vous avez eu la bravoure, le culot même, de demander à finir votre éducation secondaire ici », leur a dit le père de l’une des finissantes, Madeleine Joly.

Début du graphique (passez à la fin) C’est le début d’un nouveau chapitre dans la vie de ces six premiers finissants de l’École de la Source, à Calgary. Les élèves avaient demandé il y a quelques années de terminer leur éducation dans cette école, qui a récemment ouvert une 11e et une 12ème année pour eux pic.twitter.com/OTTosb4ca4 — Audrey Neveu (@audreyneva) June 8, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Celle-ci était en sixième année lorsqu’elle a commencé à réfléchir à son avenir scolaire. De connivence avec son père, elle a fait circuler une pétition auprès d’autres élèves qui partageaient son intérêt pour continuer d’étudier à l’École de la Source.

La directrice de l’époque a intercepté la pétition, mais plutôt que de la sermonner, elle lui a offert son aide pour mener le projet à terme. « Au début, il a fallu les convaincre un peu, mais à la fin, ils étaient d’accord », se rappelle-t-elle.

Une école tissée serrée

Grandir avec une demi-douzaine de personnes tisse des liens forts au fil des années. Pour la jeune Ylla Morales, qui a étudié à l’École de la Source depuis son enfance, ses camarades de classe sont devenus une véritable famille.

On est très proches, on a grandi ensemble. J’adore le fait que je peux avoir une famille à l’école. Ylla Morales, finissante de l'École de la Source de Calgary

Ahmed Mohadi, arrivé au Canada en 2011, a aussi trouvé un chez-soi dans cette école. « Ça me fait vraiment plaisir de voir mes amis graduer avec moi, parce que ces personnes, je les connaissais depuis longtemps. On a construit une amitié qui est vraiment indestructible. Ça va rester pour longtemps, cette amitié-là. »

Ahmed Mohadi était heureux d'étudier en français au Canada, ce qui lui rappelle ses origines en Afrique du Nord. Photo : Audrey Neveu

L’avenir des jeunes francophones

Le jeune homme rêve de devenir ingénieur, mais il devra se tourner vers des études en anglais dès l’automne, à l’Institut de technologie du sud de l’Alberta (SAIT), parce que son programme n’est offert qu’en anglais dans le sud de la province.

Madeleine Joly a elle aussi choisi l’anglais pour faire un baccalauréat à l’Université de Calgary en arts et éducation. Ce n’est toutefois pas la fin de la présence du français dans sa vie. « Dans cinq ans, je me vois continuer à développer mes passions pour l’art, la musique et le sport. Je vais aussi continuer à m’impliquer dans la communauté. »