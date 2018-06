Le chef propriétaire Dominique Truchon est très fier d’avoir fait découvrir des saveurs locales à ses invités spéciaux.

« Je travaille dans Charlevoix depuis toujours et mettre de l’avant les producteurs régionaux, donner la chance de goûter des produits de la région, c’est formidable », souligne-t-il.

Il y a certains producteurs qui ont été mis de l’avant, leurs noms étaient sur le menu, leurs produits aussi. Dominique Truchon, chef propriétaire de Chez Truchon

Dominique Truchon, propriétaire et chef du restaurant Chez Truchon Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

La femme du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire, l’a salué à son arrivée. Il ne reçoit pas tous les jours ce type de clients.

Le chef leur a servi des repas inédits, sauf un plat qui figure sur le menu. « On voyait le sourire. C’était très positif. Je suis vraiment fière », ajoute-t-il.

Les conjoints des dirigeants des pays du G7 ont pris une photo de groupe en quittant le restaurant Chez Truchon. Photo : Radio-Canada

Il aura fallu des mois de préparation pour recevoir ces invités. Santé Canada et le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation a fait quelques vérifications.

« On a fait des tests, des essais, et on a vu qu’on était en contrôle. Le stress est tombé. Il s’agit de s’assurer d’avoir tous les produits à temps », indique Dominique Truchon.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie