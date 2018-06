Avec les informations de Piel Côté

L'avocat du liquidateur de la succession et celui des scouts ont livré leurs plaidoiries vendredi au Palais de justice de Val-d'Or.

Dans son testament, le défunt avait inscrit vouloir céder ses avoirs à l'Association des scouts du Canada, district d'Abitibi.

Toutefois, si elle n'existait plus, comme c'est le cas aujourd'hui, il était mentionné de donner son argent à toute autre association de jeunes canadiens-français.

L'avocat qui représente les scouts de la région, Me Simon Corriveau estime toutefois que même si l'Association des scouts du Canada, district d'Abitibi n'existe plus, la volonté de Normand Mandeville était de venir aux en aide au scoutisme dans son ensemble.

« Nous ce que l'on prétend, c'est que c'était la région au complet, ce qui inclut Val-d'Or, Amos, La Sarre, Senneterre Chibougamau » explique-t-il.

L'avocat du liquidateur, Me Sylvain Labranche, estime plutôt que l'Association des scouts du Canada, district d'Abitibi, représentait les scouts d'Amos.

« Nous on prétendait que c'était l'association scout locale à Amos, étant donné qu'elle n'a plus d'existence, le liquidateur pourrait être en droit au sens du même testament, d'appliquer la clause qui suivait, c'est-à-dire, s'il n'y a plus d'existence, de donner à toute autre association de jeunes canadiens-français » soutien Me Labranche.

Si le tribunal se range derrière cette théorie, le liquidateur aura ensuite comme tâche de déterminer qui peut se qualifier aujourd'hui en tant qu'association de jeunes canadiens-français.