L'événement qui vise à rapprocher les habitants d'un même quartier permet de développer l'esprit de solidarité et d'entraide.

L'activité se tient dans toutes les régions du Québec et dans une quarantaine de pays à travers le monde.

À Témiscaming, les citoyens peuvent se rendre au parc du centre-ville où plusieurs activités y sont prévues.

« Les citoyens de Kipawa, Témiscaming et de la communauté de Kebaowek sont invités à un barbecue, à venir se rencontrer entre voisins. On fait aussi l'accueil des nouveaux arrivants et on profite de l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue », indique la directrice générale de la municipalité de Kipawa, Danielle Gravel.

La Ville de Val-d'Or invite de son côté les citoyens à s'organiser entre voisins pour célébrer ensemble l'événement.

Elle espère une large participation à l'événement.

« Ça peut être un pique-nique, de partager un barbecue, un match de soccer au parc. Il y a deux grandes valeurs qui sont mises de l'avant, l'entraide, mais aussi tout l'aspect de la participation citoyenne. Une ville est dynamique quand les citoyens qui l'habitent prennent des initiatives », mentionne la conseillère municipale Karen Busque.

Des fêtes des voisins sont également prévues à Rouyn-Noranda, Senneterre, Landrienne, Amos, Taschereau, Clerval et Nédélec entre autres.