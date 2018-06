Notez toutefois que la plupart des titres mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif seulement et sont considérés comme des rumeurs à moins d’une annonce officielle.

Pour confirmer ou infirmer les informations présentées dans cet article, suivez les conférences officielles en direct sur Twitch (certains diffuseurs présenteront une traduction simultanée).

Nintendo

Le logo de Nintendo. Photo : Nintendo of America

La conférence de Nintendo est l’une des plus attendues de l’année, en raison de l’énorme succès de sa console Switch. La majorité des jeux qui seront annoncés devraient donc l’être pour cette console.

La star du jour devrait être le prochain Super Smash Bros., annoncé l’an dernier, mais dont on ne connaît que très peu de détails.

Dans le même ordre d’idées, plusieurs analystes s’attendent à en apprendre plus sur Metroid Prime 4, sur le jeu encore anonyme qui mettra en vedette Yoshi et sur le jeu Pokémon annoncé la semaine dernière.

Une rumeur persistante veut que Nintendo annonce un jeu de course dans l’univers de Star Fox qui pourrait ressembler au populaire Diddy Kong Racing, sorti en 1997 sur Nintendo 64.

Plusieurs s’attendent aussi à ce que Nintendo annonce la venue de Fortnite sur Switch.

Sony

Le logo de PlayStation. Photo : Sony

On sait déjà que Sony s’attardera sur quelques titres en particulier pendant sa conférence, qui promet d’être moins chargée en bandes-annonces que par les années passées.

Le premier des jeux à surveiller sera Death Stranding, le dernier titre en gestation de Hideo Kojima (Metal Gear Solid). Suivront The Last of Us: Part II, Spider-Man et Ghosts of Tsushima.

Plusieurs s’attendent à avoir des nouvelles de Days Gone, désormais prévu pour 2019 après avoir été annoncé pour 2018.

Des éditeurs tiers pourraient également apparaître lors de la conférence de Sony, à commencer par Activision, qui pourrait montrer des images de Call of Duty: Black Ops 4. Bungie pourrait aussi venir donner des détails sur les prochaines mises à jour de Destiny 2.

Certains espèrent voir de nouvelles images de Red Dead Redemption 2, mais le studio Rockstar Games se retient habituellement de faire de nouvelles annonces pendant l’E3.

Sony a par ailleurs indiqué qu’elle ne compte pas dévoiler de nouvelle console de salon cette année.

Microsoft

Le logo de Xbox. Photo : Microsoft

Microsoft a longtemps souffert de ne pas avoir assez de jeux exclusifs sur sa console Xbox, ce qui explique pourquoi les analystes croient que le fabricant annoncera l’achat de nouveaux studios à l’E3. L’identité de ces studios reste toutefois un mystère pour l’instant.

Côté jeux, nombreux sont ceux qui estiment que Crackdown 3, dont la date de lancement prévue est au « printemps 2018 », sera lancé pendant la conférence de Microsoft.

On devrait aussi en savoir un peu plus sur les plans du studio Rare pour son populaire jeu de piraterie Sea of Thieves.

Microsoft s’est fait couper l’herbe sous le pied par Walmart Canada, le mois dernier, lorsque le détaillant a affiché par erreur une liste de jeux vidéo non annoncés. C’est pourquoi on s’attend à voir de nouveaux opus de Forza Horizon et de Gears of War lors de la conférence.

Halo 6 est aussi un titre qui circule beaucoup, étant donné que le dernier épisode date de 2015. Une patience inhabituelle de la part du studio Bungie.

Ubisoft

Le logo d'Ubisoft. Photo : Ubisoft

Le géant français du jeu vidéo pourrait bien réserver quelques surprises aux journalistes réunis à Los Angeles, cette année.

Certains murmurent notamment que la série Splinter Cell pourrait faire son grand retour, depuis l’erreur d’affichage de Walmart Canada.

Ubisoft Montréal pourrait aussi présenter les premières images d’Assassin’s Creed Odyssey, la suite du très apprécié Assassin’s Creed Origins.

On en sait encore très peu sur Beyond Good & Evil 2, annoncé l’année dernière. Bien que plusieurs considèrent qu’il est encore trop tôt pour qu’Ubisoft annonce une date de sortie pour le titre, les amateurs sont en droit d’espérer qu’une nouvelle bande-annonce sera présentée.

Avec la sortie imminente du jeu de courses The Crew 2, la presse devrait pouvoir le tester au Centre des congrès de Los Angeles et livrer ses premières impressions.

Les analystes les plus audacieux prédisent même l’annonce de The Division 2. À surveiller!

Bethesda

Le logo de Bethesda. Photo : Bethesda Softworks

Tous les yeux étaient tournés vers Bethesda, la semaine dernière, alors que le studio a annoncé Fallout 76. Plusieurs estiment que l’on verra les premières images du jeu en cours de partie (et non une simple bande-annonce).

Rage 2 devrait selon toute vraisemblance aussi faire partie de la présentation de l’éditeur américain.

Pour le reste, tout n’est que spéculations. Quelques sites osent croire que la suite de The Elder Scrolls V: Skyrim sera annoncée, mais rien n’est moins sûr.

Il serait plus avisé de parier sur les premières images de Starfield, un jeu de rôle se déroulant dans l’espace dont on sait encore bien peu de choses.

Square Enix

Le logo de Square Enix. Photo : Square Enix

Square Enix fait son grand retour dans la liste des conférenciers de l’E3, cette année, avec une première conférence depuis 2015.

L’éditeur ne manque pas de cartes à sortir de sa manche, notamment Kingdom Hearts 3, qui pourrait être offert pour la première fois en version jouable aux journalistes sur place.

De nombreuses rumeurs mentionnent aussi l’annonce du jeu bac à sable Just Cause 4 en raison de l’erreur d’affichage de Walmart Canada.

Parmi les autres titres qui pourraient faire une apparition : Hitman 2, Life is Strange 2, Dragon Quest et bien sûr la nouvelle version de Final Fantasy VII.

Quant à Shadow of the Tomb Raider, il se pourrait que le jeu se retrouve plutôt du côté de la conférence de Microsoft.

Electronic Arts

Le logo d'Electronic Arts. Photo : Electronic Arts

Electronic Arts (EA) aura l’honneur d’ouvrir le bal des conférences avec un événement programmé pour le 9 juin à 14 heures.

Au programme, les habituels jeux sportifs, dont NHL, Madden NFL, FIFA et les autres. Un vent de fraîcheur pourrait toutefois venir balayer la salle étant donné que certains spécialistes croient qu’EA pourrait ressusciter la franchise de skateboard Skate.

On devrait aussi en savoir un peu plus sur Battlefield V, annoncé en grande pompe le mois dernier.

Enfin, plusieurs espèrent qu’EA parlera plus en profondeur d’Anthem, son jeu coopératif qui avait fait sensation à son annonce l’an dernier.