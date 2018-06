Un texte de Mathieu Grégoire

Le député de Nickel Belt, Marc Serré, en a fait l’annonce vendredi après-midi au nom de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.

Le CANO recevra ainsi 72 000 $ sur 3 ans, soit 12 000 $ de plus que prévu. La hausse de financement s’inscrit dans le Plan d’action pour les langues officielles annoncé il y a un mois.

M. Serré a souligné l'importante du travail réalisé par le CANO au sein de la communauté et s'est dit très fier de le soutenir.

Le CANO compte profiter de cet appui plus généreux que prévu pour atteindre ses nouveaux objectifs, soit offrir deux fois plus de spectacles et ce, tant pour les anglophones que les francophones.

Concrètement, ça se matérialise pour les artistes locaux en possibilités de présenter leurs créations dans un cadre professionnel, mais aussi d’ajouter un à deux spectacles professionnels supplémentaires venant de partout au Canada, que ce soit francophone ou anglophone. Dany H. Poulin, directeur général du Conseil des arts de Nipissing Ouest

Le CANO demande aussi un financement de la municipalité de Nipissing Ouest de l’ordre de 75 000 $ par année pendant trois ans pour, notamment, organiser des activités culturelles à la marina et au musée local.

Le conseil municipal pourrait annoncer sa décision mardi prochain.