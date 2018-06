Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Saint-Boniface, Peter Dorrigton, affirme que l'Hôpital Saint-Boniface ouvre grand ses portes aux stagiaires de l'École des sciences infirmières et des études de la santé et embauche en grand nombre ses diplômés. « Ils ont même une bonne réputation », ajoute-t-il.

L’anglais est un critère d’admission en sciences infirmières depuis 2004-2005. « On avait constaté qu’il y avait un problème avec le niveau d'anglais des étudiants étrangers inscrits au programme, et on le découvrait au moment où ils faisaient leur stage », explique Peter Dorrington.

À l'époque, le critère de compétence en anglais était pris en compte seulement à la fin du cursus des étudiants. Pour remédier à cette situation, l’USB a alors imposé la connaissance de l'anglais comme critère d'admission.

« Pour obtenir le diplòme, les étudiants étrangers devaient alors réussir des cours d’anglais langue seconde crédités », souligne M. Dorrington. Depuis 2014-2015 , ce critère est devenu une condition essentielle dès l'admission d'un étudiant en sciences infirmières.

Sur une échelle de 1 à 9 dans le test qu'utilise l'Université, la compréhension de l'anglais d'un étudiant étranger doit se situer à 7 ou 7,5 pour qu'il puisse être admis au programme.

Peter Dorrigton dit qu'une personne qui se classe au niveau 7 est fonctionnelle en anglais et peut utiliser cette langue dans des situations complexes.

À compter de septembre 2018, précise-t-il, l’USB utilisera un système d'évaluation de l'anglais international, l'International English Language testing System (IELTS) , pour effectuer ces tests.

La maîtrise de l'anglais par ses diplômés n'est pas un souci pour l'établissement postsecondaire. « L'Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba est du même avis », indique le vice-recteur.

L'USB n'a donc pas d'inquiétude pour les deux demandes d'agrément de cinq ans qu'elle s'apprête à faire. La première demande sera faite auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba pour le programme du baccalauréat, la seconde, auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires, pour le diplôme en sciences infirmières. Ces agréments permettent à l'USB de continuer à offrir ces programmes d'enseignement.

Ils sont les bienvenus

À l'Hôpital Saint-Boniface, on affirme que rien ne permet de croire que des étudiants ou diplômés de l'USB maîtrisent mal la langue de Shakespeare.

« Nous travaillons étroitement avec l'USB, tout comme avec l'Université du Manitoba. Les étudiantes et étudiants font leur stage sous la direction d'un précepteur et sont évalués sur leurs compétences cliniques, dont les relations interpersonnelles et la communication », explique la directrice des Affaires générales et communications à l'Hôpital Saint-Boniface, Hélène Vrignon.

L'Hôpital, dit-elle, embauche des diplômés de l'USB et est heureux de les accueillir.

Un sondage réalisé par l'USB l’année dernière auprès de ses diplômés des écoles de travail social et de sciences infirmières, auquel ont répondu 39 des 43 finissants, indique que 21,6% d’entre eux avaient trouvé un emploi à l’Hôpital Saint-Boniface.

La plupart des diplômés trouvent un emploi à Winnipeg et dans les autres Offices régionaux de la santé au Manitoba.