Un texte de Simon-Pierre Poulin



C’est le cas de Paul Benoit, un apiculteur de Girouxville dans la région de Rivière-la-Paix. Pour lui, c’est la longueur de l’hiver qui est en cause.

Pour le gouvernement albertain, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Une porte-parole du ministère de l’Agriculture de l’Alberta, Jeanna Friedley, dit vouloir attendre les résultats du recensement annuel des abeilles, le mois prochain, pour commenter la situation.

Une situation anormale?

Selon Maxime Gauthier, chercheur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il est normal de voir disparaître 10 à 15 % de la population d’abeille pendant la saison froide. Toutefois, on observe depuis 2007 des taux moyen de mortalité en Alberta qui avoisinent les 25 % par hiver.

Le biologiste n'accuse pas que l'hiver pour expliquer la surmortalité des abeilles. Il dénote aussi aussi les répercussions, de plus en plus importantes, de l'ingestion de pesticide par les abeilles, plus spécifiquement les néonicotinoïdes.

C'est quoi, les néonicotinoïdes? Les néonicotinoïdes sont un type de produits toxiques utilisés comme pesticide dans les cultures de maïs et de canola. Ils sont appliqués de façon systématique et préventive sur les semis et sont ensuite absorbés dans les tissus des plantes, y compris le pollen, qui deviennent eux-mêmes un insecticide. Maxime Gauthier explique que les néonicotinoïdes absorbés par les abeilles imitent l’action de messagers chimiques dans le corps des insectes. Contrairement aux messagers naturels, les neurotransmetteurs, ces molécules s’attachent de façon irréversible au système nerveux des abeilles. Le biologiste précise qu’avec une dose létale, les abeilles souffrent d’épuisement et d’une paralysie qui entraîne la mort. À des concentrations plus faibles, les effets documentés incluent une réduction des capacités d’orientation et de l'immunité de l'abeille.

Comment un apiculteur parvient-il à régénérer sa population d’abeilles?

La solution la plus simple est de diviser les ruches et espérer qu’elles se régénèrent naturellement. Les producteurs de miel peuvent aussi importer des abeilles d’ailleurs. Dans un cas comme dans l’autre, le processus est long et coûteux, regrette l’apiculteur Paul Benoît.

Il n’existe pas encore d’outil qui permet de prédire l'évolution des populations d'abeilles. C'est d’ailleurs un des champs d’études de l’équipe de Maxime Gauthier à l’UQAM.

Des biologistes de l'UQAM manipulent une ruche Photo : Courtoisie Uqam





Comment les abeilles survivent-elles à l’hiver?

En raison de la rigueur de l’hiver canadien, les apiculteurs doivent envelopper leurs ruches à l’automne et y maintenir une température minimale pendant toute la saison froide. C’est ce qu’on appelle l’hivernage.

Paul Benoit, pour sa part, reste optimiste; il affirme que ses ruches ont survécu à des hivers beaucoup plus meurtriers. Il assure que les apiculteurs albertains sont résilients. Après 30 saisons, le producteur semble toujours en lune de miel avec ses abeilles.