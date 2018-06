La présidente de la FIQ au Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy, assure que les patients qui avaient des symptômes d'allure grippale ont été mis en isolement. Elle ajoute que les visiteurs et le personnel soignant ont dû obligatoirement porter un masque, une jaquette et des gants pour prodiguer des soins aux résidents infectés par le virus.

Pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque le premier résident qui a présenté des symptômes de fièvre et de toux, le 21 mai, des mesures de prévention ont été mises en place. Cindie Soucy, présidente de la FIQ au Bas-Saint-Laurent

Elle ajoute que des affiches sur toutes les portes d'entrée du CHSLD indiquaient qu'il avait une éclosion au troisième étage.

Une information corroborée par la conjointe d'un résident, qui est décédé des suites du virus le 26 mai.

Gaétane Bélanger explique que son conjoint était en fin de vie et qu'il ne souhaitait recevoir que des soins de confort. Elle se dit satisfaite des soins que le personnel a prodigués à son conjoint lors de son passage au CHSLD de Rimouski.

Elle souhaite toutefois qu'il y ait plus de personnel pour prendre soin des résidents et déplore que le centre d'hébergement ne soit pas adapté pour recevoir les visiteurs lors d'éclosions virales.

On nous a dit de mettre une jaquette, un masque et des gants. La seule chose, c’est qu’on a été obligés de mettre nos vêtements sur le dessus de l'armoire dans le passage. Il n'y avait pas de crochets pour mettre nos vêtements à l'extérieur. Gaétane Bélanger, conjointe d’un ancien résident du CHSLD

Jeudi, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les préposés aux bénéficiaires, a critiqué la gestion de la direction pour contenir l'éclosion du metapneumovirus.

La présidente de la section locale du syndicat, Johanne Campagna, a affirmé qu’aucun des résidents infectés dans l'unité 3 nord, où l'éclosion a eu lieu, n'avaient été mis en isolement et que le port de la jaquette, des gants et du masque n'était pas obligatoire pour le personnel et les visiteurs.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse