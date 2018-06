Les membres du réseau muséal régional, composé des directeurs généraux de 18 musées de la région, ont choisi d’attendre l’entrée en vigueur officielle de la mesure, prévue en 2019, et de ne pas donner suite à l’invitation faite à quatre établissements d’appliquer la gratuité dès maintenant.

« Nous, ce qu’on souhaite, c’est d’avoir du temps pour bien planifier et bien programmer ces journées-là », affirme la présidente du réseau muséal, Diane Hudon.

L’établissement qu’elle dirige, la Vieille fromagerie de Saint-Prime, est parmi les quatre établissements qui avaient été choisis par le ministère de la Culture et des Communications pour offrir en avant-première l’accès gratuit un dimanche par mois. Les autres sont : le Musée amérindien de Mashteuiatsh, le Moulin des Pionniers de La Doré et le Musée Louis-Hémon de Péribonka.

Le principal problème pour lequel les musées ont choisi de décliner l’invitation, c’est le manque de précision concernant l’impact financier de la gratuité, qui s’appliquerait aux seuls visiteurs québécois.

« Tout le monde on a un devoir de rentabiliser nos institutions », une tâche parfois difficile, rappelle Mme Hudon.

Il n’y a pas que la perte de revenus les dimanches gratuits. Il y a aussi l’impact sur la vente de laissez-passer annuels, qui constituent une part non négligeable des gains et qui deviendront beaucoup moins intéressants pour les familles qui pourront bénéficier d’une visite gratuite jusqu’à douze jours par an.

« On n’est pas contre cette mesure-là », assure Diane Hudon, qui souhaite seulement que ses impacts soient mieux mesurés et que des compensations adéquates soient versées pour éviter la catastrophe.

La Société des musées québécois procède actuellement à sa propre analyse afin de tenter de connaître l’impact de la gratuité dominicale. Un sondage est d’ailleurs en cours auprès des établissements.