Un texte de François Vigneault

C'est notamment le cas à Nigadoo, dans la région Chaleur, où plusieurs bêtes ont été vues ces dernières semaines. C'est la faim, causée par la saison d'hibernation et le manque de nourriture en forêt à ce temps-ci de l'année, qui incite les ours à sortir de leur habitat naturel.

Les ours sont notamment attirés par l'odeur de la nourriture dans les poubelles et sur les barbecues. Pour un deuxième printemps consécutif, Victor Roy a reçu la visite d'un ou plusieurs ours sur sa propriété.

« Mes poubelles étaient vraiment toutes désorganisées puis quasiment à terre », a-t-il noté

Victor Roy, un résident de Nigadoo. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

L'an dernier, il a eu toute une surprise en se dirigeant vers son cabanon. Il a fait face à une maman et ses trois oursons.

« J'ai entendu du grimpage dans les arbres puis là j'ai su tout de suite que c'était un ours »

Les trois oursons avaient trouvé refuge dans les arbres. La maman ourse, elle, n'était pas très loin.

« Elle grognait et elle s'est même levée un petit peu sur les pattes. J'avais hâte de retourner à la maison », a-t-il expliqué en riant.

Dans un autre quartier de Nigadoo, Nadine Cormier, a reçu la visite d'ours à au moins deux reprises ce printemps. Elle dit que son mari est même sorti un certain soir pour tenter d'en éloigner un.

Nadine Cormier, résidente de Nigadoo. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

« Il a juste comme descendu en bas du perron, mais l'ours s'en allait bien doucement, lance Nadine Cormier. Il n'a pas vraiment eu peur de lui. »

Pas de statistiques à jour

Il n'a pas été possible d'obtenir des données précises quant au nombre d'ours aperçus cette année près des habitations dans l'ensemble de la province.

Parise Ouellette, biologiste régionale pour la région d'Edmundston au sein du ministère du Développement de l'énergie et des ressources, note toutefois une légère augmentation dans la région du Madawaska au cours des récentes années.

Conseils utiles

Elle offre certains conseils pour tenter de repousser les ours affamés, des bêtes dotées d'un bon odorat et d'une excellente mémoire, précise-t-elle.

« S'assurer de nettoyer les poubelles pour ne pas que l'odeur reste. Si vous avez un garage, gardez votre bac de poubelle dans votre garage. »

Et si l'espace vous le permet, elle conseille de congeler vos déchets de fruits de mer avant de les placer au chemin le matin des vidanges.

Nadine Cormier a d'ailleurs mis quelques conseils en pratique, mais s'assure tout de même qu'il n'y a pas d'intrus poilus sur son terrain lorsqu'elle rentre à la maison après la tombée du jour.

« C'est inquiétant. Tous les soirs, quand j'arrive, je vais en arrière de la maison avec ma voiture pour voir si l'ours est pas là avant de débarquer », indique-t-elle, sourire en coin.