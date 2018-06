Un texte de René Landry

Émilio St-Coeur est revenu sur sa décision de quitter la direction de la brigade. S'il semble heureux de la situation, il refuse toutefois d'expliquer pourquoi il a changé son fusil d'épaule. À la Ville de Tracadie, on laisse entendre que ce mystère pourrait être résolu lundi prochain.

Une intervention des pompiers de Tracadie, N.-B. Photo : Radio-Canada/René Landry

« La direction travaille présentement à surmonter les défis auxquels elle fait face, explique le porte-parole de la Ville, André Leclair. Nous serons en mesure de vous mettre à jour sur la situation suite à la rencontre du conseil ce lundi 11 juin. De plus un communiqué sera publié le mardi 12 juin. »

À l'unanimité

Une conseillère municipale, Réaldine Robichaud, se réjouit de la tournure des événements.

La conseillère municipale de Tracadie, Réaldine Robichaud Photo : René Landry

« Émilio St-Coeur, comme chef pompier, faisait un très bon travail, affirme-t-elle. La sécurité publique, c'est une des priorités de la Ville de Tracadie. On est très contents et c'est à l'unanimité qu'on a décidé de maintenir en poste le chef pompier. On avait une solution et il semblait que cette solution était très positive des deux côtés, tant pour le chef pompier que pour l'administration municipale. »

Des commentaires mal reçus

Émilio St-Coeur a claqué la porte de la brigade des pompiers mardi dernier, moins de 24 heures après une réunion du conseil municipal. Il admet que des propos tenus à son égard à la table du conseil municipal ont contribué à sa décision.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, s'était dit surpris de cette démission. « Dans les derniers mois, ça semblait calme, ça semblait bien aller », a-t-il dit.

Norma McGraw a remis sa démission comme conseillère municipale de Tracadie, jeudi Photo : René Landry

La conseillère municipale Norma McGraw a remis sa démission, jeudi dernier. Il s'agit du deuxième départ d'un conseiller de la municipalité en moins d'un mois. Elle s'est dite désolée de quitter son poste de conseillère à mi-mandat. Elle a dit vouloir se « diriger dans une sphère qui lui apportera beaucoup de positif ». Jointe au téléphone, elle n'a pas voulu préciser les raisons qui ont motivé sa décision.