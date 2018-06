Un texte d'Anaïs Brasier

L’UPM avait demandé à Pêches et Océans de limiter les futures fermetures dynamiques afin d'exclure les zones dont la profondeur est de moins de 60 pieds, ou 10 brasses. « Les baleines noires sont présentement au large, au-delà de 20 brasses d'eau, assure Martin Mallet. L'ensemble de nos pêcheurs sont près des côtes, ça n'affecte pas les baleines. »

Pêches et Océans lui a annoncé son refus vendredi. « Non seulement la nôtre, mais celle du regroupement des pêcheurs de la Gaspésie aussi », explique Martin Mallet, qui comprend mal cette décision.

Nous sommes extrêmement déçus. On pensait qu'il y avait une ouverture du côté du ministre d'au moins prendre en considération une demande raisonnable, basée sur des faits. Martin Mallet, directeur par intérim de l'Union des pêcheurs des Maritimes

L'UPM souhaitait une « modification au protocole dynamique » afin d'éviter une crise, advenant une future fermeture de zone. « Si une baleine dévie de la zone fermée parce qu'elle est malade et qu'elle atterrit vers l'ouest, on peut avoir une fermeture énorme de la pêche côtière », explique Martin Mallet.

L'UPM ne baisse pas les bras

« On va continuer la pression », assure Martin Mallet. L'UPM rencontrera bientôt les pêcheurs, afin de « discuter de la stratégie pour la suite ».

Il vont être extrêmement déçus. Ils sont inquiets et il y a beaucoup de frustration et de rage qui commence à se manifester. Martin Mallet, directeur par intérim de l'Union des pêcheurs des Maritimes

Pêches et Océans Canada a émis un communiqué vendredi après-midi, dans lequel il explique que « ces mesures sont destinées à aller au-delà de la simple protection de ces baleines, et ce faisant, elles protègent également le bien-être économique à long terme de nos collectivités côtières. Le monde entier nous observe pour voir comment nous relevons ce défi, et nous sommes soucieux des répercussions que pourrait subir le commerce en raison de nos choix. »

La saison de pêche au homard prend fin le 30 dans la Péninsule acadienne.

Avec les informations de Nicolas Steinbach