Un texte de Denis-Michel Thibeault

Seulement 6 % des répondants n’avaient pas d’habitudes malsaines et étaient considérés « très en santé », selon cette étude rendue publique lundi.

En contrepartie, un répondant sur trois a déclaré avoir au moins deux mauvaises habitudes, et 42 % ont déclaré en avoir trois ou plus.

Parmi les hommes qui ont répondu au sondage, 22 % avaient une seule habitude malsaine et étaient considérés en bonne santé.

Selon les résultats, c'est au Manitoba et en Saskatchewan que les hommes interrogés sont le plus nombreux, 45 %, à déclarer des habitudes de vie malsaines. Et c'est en Colombie-Britannique, avec seulement 34 %, que les hommes ont le moins de mauvaises habitudes. En moyenne, sur l'ensemble du pays, 41 % des répondants avaient des habitudes malsaines.

Prévenir au lieu de guérir

La FSHC indique avoir voulu faire cette étude pour comprendre les comportements des hommes, plutôt que de se pencher sur les maladies, ce qui selon l'organisme serait une première au pays.

Selon le fondateur de la FSHC, Larry Goldenberg, cette étude et l’échelle de gradation qu'elle utilise permettent désormais de mieux évaluer les comportements en matière de santé des hommes canadiens, et donnent un point de départ aux chercheurs pour des comparaisons qui pourraient être faites à l'avenir. « J'espère que d'autres chercheurs utiliseront cette plateforme pour étudier différentes populations à travers le monde et concevoir des interventions ciblées pour inciter les hommes à adopter des modes de vie plus sains », dit-il.

Le gestionnaire de programme pour la FSHC, Joe Rachert, souligne que la Fondation cherche à démontrer que de bonnes habitudes de vie peuvent s’acquérir.

C’est possible de changer le cours des choses et renverser les mauvaises habitudes de vie. Joe Rachert, gestionnaire de programme pour la FSCH

Larry Goldenberg affirme que 70 % des problèmes de santé chronique des hommes sont causés par leur mode de vie et que, contrairement au bagage génétique sur lequel ils ne peuvent pas agir, les hommes peuvent modifier leurs habitudes pour améliorer leur santé.

Des chiffres qui font mal

Ainsi, 62 % des répondants au sondage avaient une mauvaise alimentation, 54 % dormaient peu ou trop, 59 % ne faisaient pas un minimum de 150 minutes d’activité physique par semaine, 39 % consommaient trop d’alcool et 20 % fumaient.

Pour Joe Rachert, « les données les plus surprenantes ont trait à l’alimentation et à la consommation d’alcool. »

Les hommes des provinces de l’Atlantique étaient ceux qui dormaient le moins bien et les Québécois, ceux qui consommaient le plus d’alcool.

« On estime que sept ou huit heures de sommeil sont nécessaires et ce qu’on voit, c’est que 57 % des hommes dans les provinces de l’Atlantique dorment plus ou moins que ce qui est recommandé », note par exemple Joe Rachert.

Les résultats de l'étude sont dévoilés dans le cadre de la semaine de la santé des hommes, qui a lieu du 9 au 15 juin.