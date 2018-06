Les escaliers verts offrent une vue majestueuse sur le centre-ville du Grand Sudbury.

Plus de 60 œuvres d'art créées par les étudiants de l'école d'architecture, sous la tutelle de l’artiste Will Morin, ont été installées sur le site.

L'exposition à ciel ouvert présente aussi toutes les oeuvres d'art, notamment des sculptures et des tableaux, des élèves du programme des arts visuels des quatre écoles secondaires de la région.

Noël de Tilly, habitant du quartier, emprunte les escaliers verts à chaque fois qu’il veut aller au centre-ville. Pour lui, c’est grâce à eux que ce lieu qui était autrefois exposé à l’insécurité peut désormais être accessible.