La propriétaire de La Galouïne Auberge et Restaurant, Paryse Deschênes, constate que les chambres de son établissement sont remplies, mais pas la salle à manger.

« Les personnes affectées au G7 dorment à Tadoussac, mais mangent à Charlevoix. Pendant cette période l’année passée, on faisait entre 50 et 60 soupers. Cette année, on en fait 10 par soir, et c’est la même chose pour le midi », explique-t-elle.

Elle déplore cette situation pour les travailleurs saisonniers employés dans son restaurant.

Paryse Deschênes, propriétaire de La Galouïne Photo : Radio-Canada

C’est sûr que ça fait moins d’heures pour les employés. Pour nous, c’est des pertes directes, mais aussi pour les travailleurs saisonniers. Paryse Deschênes, propriétaire de La Galouïne

Le propriétaire du Café Bohême, Alain Bossé, estime que les mesures de sécurité autour du G7 peuvent décourager les touristes de se rendre jusqu’à Tadoussac.

Alain Bossé Photo : Radio-Canada

On sent un effet d’étau sur la clientèle. On voit des clôtures avec des policiers, on sent que les gens ont plus de difficulté pour venir jusque chez nous. Alain Bossé, propriétaire du Café Bohême

Le maire de Tadoussac, Charles Breton, a fait une tournée auprès des entreprises touristiques de la municipalité. Il a constaté quelques insatisfactions chez certains restaurateurs.

Selon lui, il est toutefois trop tôt pour déterminer si l'événement d'envergure internationale nuira à la saison touristique.

On ne peut pas juger d’une saison touristique sur une semaine ou sur quelques jours. Il faut vraiment prendre du recul. Charles Breton, maire de Tadoussac

Une porte-parole aux relations médias a invoqué des motifs de sécurité pour expliquer son refus de confirmer le nombre de policiers et employés du G7 présents à Tadoussac.

Avec les informations d’Olivier Roy-Martin