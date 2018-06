Un texte de Danielle Kadjo

La nouvelle école pourra accueillir 225 élèves, de la maternelle à la 6e année, comprendra un service de garde et sera située dans les locaux de l'ancienne École St. Andrew de Regina.

Selon le gouvernement, des rénovations mineures auront lieu pendant l'été pour que l'école soit prête à accueillir des élèves à l'automne.

Le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, a salué le travail acharné et la collaboration du CEF et de la Division scolaire catholique de Regina.

Il estime que cette solution répondra aux besoins des élèves et des familles.

J'ai eu l'occasion de visiter les élèves [...] et je sais qu'il faut plus d'espace pour soutenir la croissance de la communauté francophone de Regina. Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre de l’Éducation de la Saskatchewan.

Un désir devenu réalité

L'École Monseigneur de Laval est actuellement la seule école élémentaire francophone de Regina.

Le président du Conseil scolaire fransaskois (CSF), Alpha Barry, a indiqué que le CEF est ravi de pouvoir répondre aux besoins éducatifs des élèves de la communauté fransaskoise.