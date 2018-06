Le vélo a trois roues et est entièrement conçu pour les besoins de la jeune femme. Il est donc impossible de revendre le vélo. La bicyclette permet à Anne-Sophie de préserver du tonus musculaire en faisant de l'exercice.

« Si elle arrête de faire du vélo, comme si on arrête de faire de l'exercice, le tonus s'en va. Donc elle, faut qu'elle travaille toujours pour conserver son tonus musculaire », élabore la belle-mère d'Anne-Sophie, Andrée Lamy.

Le vélo adapté de Anne-Sophie Provencher a été volé lundi soir à Trois-Rivières. Photo : Facebook/Andrée Lamy

Mme Lamy, s'est dite choquée par le geste. Elle veut toutefois simplement récupérer le vélo qui vaut 3000 $.

Elle a lancé un cri du coeur sur Facebbok. Sa publication a été partagée plus de 1000 fois.

« Laissez-le dans un stationnement quelque part. C'est certain qu'à un moment donné, ça va être rapporté volé et la police va le ramasser. Et on va peut-être réussir à le récupérer ce vélo-là. De toute façon, ils ne peuvent rien faire avec ça », indique Mme Lamy.

Avec des informations de Gabrielle Proulx