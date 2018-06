Un texte de Tanya Neveu

L'événement était organisé par la copropriétaire de L'Eden Rouge à St-Bruno-de-Guigues.

Angele-Ann Guimond souhaite que les différents acteurs touristiques puissent se parler et échanger sur des méthodes qui permettent d'offrir une expérience unique aux touristes.

« Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas d'agent de tourisme au Témiscamingue pour coordonner le monde du tourisme et aider au développement ainsi qu'à la promotion dit-elle. On est un peu seul depuis quelques années, mais on a quand même besoin de se parler. Je sentais qu'on avait besoin de se parler parce qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment autour de l'arrivée d'Opémican et de la Planification stratégique du Témiscamingue. »

Ressource demandée

Avec l'abolition des CLD il y a plus de deux ans, le Témiscamingue, comme d'autres MRC, a perdu la ressource dédiée au développement touristique.

Angele-Ann Guimond croit qu'il est essentiel qu'une telle ressource soit à nouveau disponible sur le territoire pour toutes les entreprises et organismes qui travaillent dans l'industrie touristique.

« Je pense qu'on est vraiment à un point tournant. Les choses vont bouger, du moins je suis positive là-dessus. Il manque quelqu'un en arrière de nous, les propriétaires d'entreprises et les bénévoles pour organiser le tout » ,explique-t-elle.