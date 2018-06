Un texte d’Hugo Prévost

La machine est arrivée dans une boîte relativement volumineuse, même lestée du poids de son manuel et autres accessoires. Les premières impressions sont plus que bonnes : le design est léché, l’appareil est mince, l’installation et la configuration s’effectuent relativement rapidement – même avec les mises à jour de rigueur.

Malgré tout, quelque chose cloche. La console est livrée non pas avec un jeu, mais plutôt avec une copie de la série documentaire Planète Terre II. Une excellente série, soit, mais la démarche promotionnelle est claire : le coffret porte clairement le sceau de la résolution 4K. Une résolution que l’on vante d’ailleurs dans le manuel de la console et dans des publicités affichées pour des services et contenus offerts par Microsoft à l’intérieur des menus…

Promouvoir une technologie n’est pas mauvais en soi, mais sans télévision d’aussi haute définition, difficile de s’extasier devant les prouesses techniques de cette Xbox One X.

Cette bravade technique mise à part, la console offre effectivement des performances intéressantes. Les jeux testés étaient fluides, rapides, s’installaient et se lançaient rapidement. Rien à redire là-dessus.

Loin du jeu en ligne gratuit...

Le hic, c’est que l’on voit bien assez vite que cette console de Microsoft, vendue pour 599 $, sert aussi (et surtout) à vendre des abonnements. De fait, des codes sont offerts pour essayer les services Live Gold et Game Card. Le premier sert entre autres de porte d’entrée pour le jeu en ligne, mais permet aussi d’obtenir des jeux gratuits. L’autre est plutôt un service de « location » de jeux sur lequel les titres demeurent accessibles aussi longtemps que l’abonnement est en vigueur.

On est loin de l’accès en ligne gratuit de la quasi-totalité des jeux PC et la multitude de titres vendus pour quelques dollars, quand ils ne sont pas carrément donnés.

Rien de tout cela ne représente un péché mortel pour l’appareil de Microsoft. Le catalogue comprend certainement d’excellents titres. La possibilité de s’en servir comme appareil multimédia est non seulement une bonne idée, mais carrément une obligation, en raison de la place centrale de la Xbox dans un salon.

Et même la manette, la sacrée manette… eh bien, ce n’est pas la manette, le problème. Après tout, voilà longtemps que des manettes de Xbox ou de PlayStation peuvent être branchées sur PC. Pour des titres comme Rocket League, par exemple, elles s’avèrent essentielles. Et puis, la manette de la Xbox des deux dernières générations de cette console tient pratiquement de l’oeuvre d’art.

Au diable le choix

L’écueil, c’est le choix. Le choix d’un catalogue de titres bien plus fourni sur PC que sur n’importe quelle autre console; le choix de pouvoir rejouer, souvent sans grandes difficultés, à des jeux sortis il y a plusieurs décennies, plutôt que de devoir se fier au bon vouloir des éditeurs et des Microsoft, Sony et Nintendo de ce monde; le choix d’acheter des jeux à très, très bas prix sur une pléthore de boutiques en ligne; le choix, enfin, de délaisser la manette lorsque vient le temps de s’embarquer dans des jeux de stratégie ou de gestion plus complexes.

Cette expérience avec la Xbox One X n’a pas été un échec, bien au contraire. L’achat est tout indiqué pour ceux qui ne disposent pas d’ordinateur capable de supporter des jeux relativement exigeants. Quant à ceux qui ont déjà sorti le chéquier (ou la carte de crédit) pour ensuite un peu trop s’amuser à monter eux-mêmes les pièces, la transition sera longue.