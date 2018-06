En arrivant au Canada, Angelina et Edward Lado se sont installés à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Aujourd'hui, il est étudiant en génie électrique, et elle est cuisinière dans un restaurant local.

Angelina, qui était seule à la maison lorsqu’elle a gratté le billet, affirme qu’elle n’en croyait pas ses yeux et qu’elle a immédiatement appelé son mari pour l’informer qu'ils venaient de « gagner beaucoup d'argent ».

Avec cet argent, Edward prépare un voyage qui sera, dit-il, le plus important de sa vie.