La chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a avoué être inquiète, mais « nous allons tenir Ford et le gouvernement conservateur responsables ». C'est ce que les électeurs ontariens ont demandé aux néo-démocrates, selon elle et « nous sommes très excités de faire ce travail pour eux ».

En tant qu'opposition, nous allons continuer de nous battre pour le changement pour le mieux. Andrea Horwath, chef du NPD

Elle a aussi affirmé être fière de la campagne positive et optimiste de son parti et fait remarquer que la moitié du caucus néo-démocrate à l'Assemblée législative de l'Ontario est composé de femmes, soit 20 sur 40 candidats élus.

« Nous avons élu un caucus fort et divers de toute la province [...], a affirmé Andrea Horwath. Nous avons le premier député élu par une circonscription avec une majorité de Premières Nations et d'Autochtones, Sol Mamakwa. »

Le NPD a notamment remporté des sièges dans le Nord de l'Ontario, dans le centre de Toronto et dans le sud-ouest de la province.

La crainte de compressions

Andrea Horwath a dit que le plan de Doug Ford de réduire les impôts des plus riches risque de créer « un gros trou » dans les finances de la province.

Elle craint donc des compressions du gouvernement progressiste-conservateur en santé et en éducation notamment.

« Ce que je sais c'est que les gens ne veulent pas des coupures dans leur système de santé. Ils veulent leurs écoles en bon état pour leurs enfants. Et ce que je sais c'est que ce sont des choses pour lesquelles nous allons continuer de militer et espérer que M. Ford comprenne que l'Ontario peut faire beaucoup mieux que sous les libéraux », a affirmé la chef néo-démocrate.

Andrea Horwath a toutefois admis qu'il pourrait être difficile de trouver des points communs et des terrains d'entente avec Doug Ford, mais « il a fait des commentaires sur la médecine de couloir et apparemment il a des inquiétudes à ce sujet et moi aussi », a-t-elle mentionné.

La chef du NPD a aussi répété que Doug Ford n'a pas présenté de plan détaillé et qu'il est difficile de savoir ce qu'il compte faire et comment.