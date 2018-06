"Que ce soit dans l'histoire ou dans la vie en général, il n'est pas fréquent de fêter un 100e anniversaire", affirme Francis Kasongo. Selon lui, c'est l’occasion pour la communauté fransaskoise de reculer dans le temps pour comprendre ses origines.

Francis Kasongo souligne qu'il est primordial que la communauté prenne part aux célébrations qui se dérouleront sous la devise « Reconnaître le passé, honorer le présent et bâtir l'avenir ». Le directeur général insiste sur le fait que son collège a voulu rester modeste, tout en marquant en grand cet événement.