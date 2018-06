Les travailleurs visés sont des préposés aux bénéficiaires surtout, mais aussi des employés aux cuisines et à l'entretien ménager.

L'entente a été conclue, en conciliation, entre la direction de ces résidences privées pour personnes âgées du Groupe Savoie et le syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ.

L'entente de principe concerne les Résidences Soleil de Boucherville et de Pointe-aux-Trembles, où les membres de la section locale 106 du syndicat des Teamsters prévoyaient faire une grève illimitée d'ici deux à trois semaines.

Avant que la menace de grève soit définitivement écartée, toutefois, l'entente devra être soumise aux membres au cours d'assemblées générales « au cours des prochains jours », a fait savoir Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques au syndicat des Teamsters, vendredi.

« Pour l'instant, on ne peut pas présumer si la menace de grève est levée ou non, parce que c'est aux membres de décider s'ils acceptent ou non les propositions patronales. Cependant, il est possible, effectivement, que ces travailleurs et travailleuses là décident de ratifier les offres patronales, donc de réduire le nombre de Résidences Soleil qui pourraient être en grève », a affirmé M. Lacroix.

Il n'a pas voulu dévoiler le contenu de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour les membres du syndicat, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

Salaire et charge de travail

La question des salaires est au cœur de la négociation, de même que la charge de travail. Ces préposés aux bénéficiaires touchent entre 14 $ et 15 $ l'heure, alors que le salaire minimum vient d'être établi à 12 $ l'heure le 1er mai. Le syndicat fait valoir qu'un écart de 6 $ l'heure existe entre les préposés aux bénéficiaires qu'il représente et leurs pairs dans le secteur public. Il revendique de ramener cet écart à 3 $ l'heure.

Pendant ce temps, la menace plane toujours sur les autres Résidences Soleil visées par le même mandat de grève illimitée, soit celles de Laval, Granby, Saint-Laurent et Saint-Hilaire.

Le syndicat évoquait 300 travailleurs potentiellement en grève lorsqu'il était question des six résidences. Le mandat de grève avait été appuyé dans des proportions variant de 77 % à 99 %.

Les négociations ont toutefois toujours cours dans le cas de ces quatre autres résidences, dans l'espoir d'éviter la grève. « Il y a des rencontres de conciliation qui sont prévues la semaine prochaine. Ce sont des rencontres de dernière chance », a noté M. Lacroix.

S'il devait y avoir débrayage, les services essentiels seraient assurés, même s'il s'agit de résidences privées. Les parties doivent en effet s'entendre sur une liste de services essentiels à maintenir et le Tribunal administratif du travail doit entériner cette entente.