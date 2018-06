« Les icebergs sont des icônes, souligne Joanna Pohl, coordonnatrice du festival. Les gens viennent pour voir des icebergs. Le festival est centré sur cela. »

Dans la majorité des cas, il s’agit de morceaux du glacier du Groenland qui dérivent vers le Sud en fondant peu à peu. Certains d’entre eux passent près de la côte terre-neuvienne.

Jusqu’à présent cette année, quelques-uns ont été signalés près de la côte sud, et plus de 50 au large de Terre-Neuve. La moitié de ces derniers flottent dans les environs de la péninsule Nord.

« Il y a de plus en plus d’icebergs chaque jour, et il y en a un dans mon arrière-cour », indique Andre Myers, membre du festival et directeur des affaires pour l’association des sentiers vikings.

La plupart des icebergs sont invisibles de la côte, explique M. Myers. Il faut s’en approcher en bateau si l’on veut les admirer. Quelques-uns sont toutefois visibles au large de plusieurs collectivités de la péninsule Nord, dont Bird Cove.

Il y a toujours une certaine excitation avant le festival, explique Andre Myers. Comme les gens avaient vu des icebergs en mai, ils ne s’attendaient pas à être déçus durant le festival. D’autres sont apparus dès le début du festival.

Chaque année, des dizaines ou même des centaines d'icebergs dérivent dans les environs de Terre-Neuve. Photo : Facebook/The Iceberg Festival

Certains visiteurs dans la région planifient leur voyage depuis des mois, voire des années, pour assister au festival, ajoute M. Myers. Il y a eu des icebergs chaque année pour l’occasion depuis 10 ans.

Il est impossible de garantir aux touristes la taille des icebergs ni l’endroit où les trouver, mais il y en a toujours eu, indique Andre Myers.

Joanna Pohl conseille aux visiteurs de conduire le long de la côte pour les voir, au lieu de s’installer à un endroit en particulier et de les attendre.

Le festival se poursuit jusqu’au 10 juin.