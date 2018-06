Barry Stabeck promenait son chien, Boomer, près du ruisseau Tranquille à Kamloops, lorsque le Labrador est devenu soudainement léthargique et s’est couché.

En remarquant des traces de piqûre sur la patte de Boomer, Barry Stabeck a réalisé que son chien avait été mordu par un serpent venimeux. Il s’est rendu immédiatement à la clinique vétérinaire la plus près, à Kamloops.

Ils [la clinique vétérinaire de Kamloops] n’avaient pas d’antivenin. Barry Stabeck, propriétaire d’un chien

Il est donc parti à Kelowna, à deux heures de route de là, pour se rendre à la seule clinique vétérinaire de l’Intérieur qui possède un antivenin pour animaux.

Lourdeurs administratives

« L’antivenin est très difficile à obtenir parce qu’il provient des États-Unis et que son importation est contrôlée par des règles très strictes, donc beaucoup de bureaucratie, » explique Dr Rebeccah Steward, vétérinaire à la clinique de Kamloops.

À l’hôpital pour animaux Fairfield, où Boomer a été traité, le Dr Steven Ganton précise que cela a pris plusieurs années à la clinique pour réussir à obtenir l’antivenin.

Nous avons dû remplir beaucoup de documents officiels pour le gouvernement canadien et l’Agence canadienne d’inspection des aliments et nous devons documenter chaque utilisation dans tous ses détails. Dr Steven Ganton, vétérinaire, Hôpital pour animaux Fairfield

L’hôpital pour animaux de Kelowna a traité des animaux avec son antivenin à six reprises déjà cette année.

Pas une question de vie ou de mort

Les serpents à sonnettes sont nombreux dans les sentiers près de Kamloops. Photo : Shutterstock / Ryan M. Bolton

Les vétérinaires comprennent la panique ressentie par un propriétaire lorsque son animal de compagnie est en détresse, mais veulent rassurer.

Il y a une fausse idée que sans l’antivenin, l’animal va mourir, mais ce n’est pas le cas. Dr Rebeccah Steward, vétérinaire, Clinique vétérinaire de Kamloops

Sans antivenin, la convalescence sera toutefois plus longue, plus pénible et plus chère en raison du temps passé par l’animal à la clinique.

Barry Stabeck lui, aura dépensé 2400 $ pour aider Boomer à se remettre de sa fâcheuse rencontre avec un serpent à sonnettes.