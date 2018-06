Un texte de Camille Laventure

Remplir son verre au Mondial de la bière

Jusqu’au 9 juin, le Palais des congrès de Montréal sera rempli d’amateurs de bière venus découvrir les trésors brassicoles d’ici et d’ailleurs. Avec plus d’une centaine d’exposants présents pour vous faire déguster leurs produits, vous trouverez certainement une hefeweizen ou une triple India pale ale qui fera votre bonheur. Pour les plus curieux, une visite dans la zone VIP s’impose afin de goûter à des bières d’exception brassées aux quatre coins du monde.

Où : Palais des congrès de Montréal

Quand : du 6 au 9 juin

Approprié pour les familles : oui

Pique-niquer dans les parcs régionaux

Dans un rayon de 100 km autour de Montréal, il y a 5 parcs nationaux de la Sépaq qui n’attendent que votre salade de macaronis. Tant qu’à vous déplacer, pourquoi ne pas profiter des activités de plein air offertes sur place? Embarcations nautiques en location, kilomètres de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, volleyball, vélo à pneus surdimensionnés, baignade… Il ne vous reste qu’à déterminer si vous partez pour une seule journée ou pour le week-end entier.

Où : parc national de la Yamaska, parc national des Îles-de-Boucherville, Camping des Voltigeurs, parc national du Mont-Saint-Bruno et parc national d’Oka.

Quand : au moment qui vous convient, selon les heures d’ouverture des parcs

Approprié pour les familles : oui

Chanter et danser aux Francofolies

Pour leur 30e année, les Francos réservent aux festivaliers 50 spectacles en tous genres, du hip-hop au folk en passant, bien sûr, par l’électro, le rock et toutes les variétés de styles qui créent le paysage musical de la francophonie. Cet événement incontournable prendra les salles et les espaces publics du Quartier des spectacles d’assaut pour vous offrir le meilleur de la chanson francophone. Notez que la voiture est à éviter pour vous rendre sur le site des Francos. Optez plutôt pour les transports en commun, le vélo ou même la marche.

Où : dans le Quartier des spectacles

Quand : du 8 au 17 juin

Approprié pour les familles : oui

Se gorger de culture sur Le Plateau-Mont-Royal

Le festival St-Ambroise Fringe rassemble plus de 700 représentations qui mettent en scène les arts de performance : théâtre, danse, chant, musique, arts visuels, magie, improvisation… Tout est au calendrier. Le but ultime du Fringe est d’encourager les artistes méconnus. D’ailleurs, 100 % des profits de la vente de billets leur reviennent. Pour assister à des spectacles gratuits, rendez-vous au parc Fringe (le parc des Amériques, angle Saint-Laurent et Rachel), aménagé pour l’événement.

Où : partout sur Le Plateau-Mont-Royal

Quand : jusqu’au 17 juin

Approprié pour les familles : cela dépend du spectacle choisi

Être un touriste le temps d’un week-end

C’est le moment de découvrir les sites touristiques incontournables de la métropole! Que vous soyez à Montréal pour en faire la visite ou que vous y habitiez depuis toujours, certains attraits se doivent d’être explorés. Parmi ceux-ci : le mont Royal et son belvédère, la basilique Notre-Dame, le Vieux-Port, le Stade olympique, la rue Sainte-Catherine, l’oratoire Saint-Joseph, les restaurants La Banquise et Chez Schwartz’s ou encore le Musée des beaux-arts, pour n’en nommer que quelques-uns. Saurez-vous résister à un t-shirt souvenir?

Où : partout à Montréal

Quand : quand vous le désirez

Approprié pour les familles : cela dépend des activités choisies

Visitez notre portail consacré aux vacances