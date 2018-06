Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations de Bruno Lelièvre

Le ministre responsable de la région, Pierre Moreau, et la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, en ont fait l'annonce vendredi matin, sur le nouveau pont.

« Je vous souhaite un bon retour sur le chemin normal, un retour à la vie et une très belle saison », a lancé le ministre.

Mme Tremblay a félicité les efforts des employés et des travailleurs qui ont permis la réouverture du pont trois semaines plus tôt que prévu, soulignant que cette ouverture tombe à point pour la saison touristique.

« Ce sont des travaux d'envergure qui ont permis non seulement de réparer les dégâts causés par la crue des eaux, mais qui ont permis aussi de solidifier le pont et de le rendre plus sécuritaire », a affirmé la ministre.

Les travaux de 6,2 millions de dollars ont été réalisés conjointement par Sani-Sable L.B. de Maria et Coffrage Bouchard de Petite-Rivière-Saint-François. Près de 3,5 millions de dollars ont également dû être investis dans l'aménagement de la voie de contournement.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, et le ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Pierre Moreau Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

Le pont était fermé depuis le 8 mai 2017, après que la forte crue des eaux a endommagé un pilier et deux travées. La structure du pont a donc dû être démolie et remplacée.

« Quand on voit l'importance de la structure, ça nous rend humbles en considérant la force de la nature qui a été capable de déstabiliser une infrastructure d'une telle importance », a souligné M. Moreau.

Les automobilistes devaient emprunter un détour de 11,5 km pour traverser la rivière Cascapédia, une situation qui a entraîné tout un lot de complications pour les résidents du secteur et les touristes.