La situation des hommes sans domicile dans cette partie de la province est critique depuis la fermeture d'un refuge en 2012, selon Melody Rose, la directrice d'un groupe qui vient en aide aux femmes et aux enfants vulnérables.

« Depuis six ans, il n'y a plus de refuge d'urgence pour les hommes entre Sault-Ste-Marie et Sudbury et entre Thunder Bay et l'île Manitoulin », déplore celle qui a œuvré à l'ouverture de ce nouvel espace.

Melody Rose raconte qu'un homme, qui a récemment réservé un lit dans le nouveau centre d'hébergement, lui a expliqué qu'une cinquantaine d'hommes dorment, en ce moment, dans « des tentes, en forêt, parce qu'ils n'ont nulle part où aller ».

200 personnes sans domicile

L'Armée du Salut a, selon elle, dénombré 200 hommes sans domicile l'été dernier.

En l’absence de centre d'hébergement, certains sans-abri sont forcés de se rendre aux urgences de l’hôpital pour survivre aux températures hivernales, ajoute-t-elle.

Le nouveau refuge offre six lits aux hommes, qui peuvent être accompagnés d'enfants.