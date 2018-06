Avertissement : Ce texte comporte des passages et des images détaillant de la violence pouvant choquer.

Le 18 décembre 2015, Karanpal Bhangu travaillait seul pendant la nuit dans un dépanneur Mac's à Mill Woods. L'homme de 35 ans était un employé de l’entreprise depuis seulement un mois.

La séquence vidéo le montre balayant le plancher du dépanneur avant qu’un homme couvert d’un capuchon noir, masqué et armé se rue vers lui. Ce dernier lève le bras et frappe l’employé à la tête avec l'arme à feu.

Deux autres hommes entrent dans le magasin, portant également des chandails à capuchons et des masques. Seuls leurs yeux sont visibles. L’un d’entre eux tire une longue machette de son sac de sport.

Pendant toute la durée du braquage, l'arme est pointée sur le travailleur bien qu’il ne manifeste aucune résistance.

Le coffre-fort inaccessible

Le propriétaire du dépanneur, Malwinder Boparai, a témoigné jeudi. Il a indiqué qu'il y avait deux coffres derrière le comptoir. Son employé disposait de la clé du plus petit coffre qui contenait les pièces de monnaie, mais n'avait pas accès au plus grand où étaient les billets.

Sur la vidéo de surveillance, Karanpal Bhangu tente d'expliquer à ses assaillants son incapacité à accéder au plus grand coffre-fort. Le tireur lève alors son arme à nouveau et frappe le commis au visage, ce dernier perdant l’équilibre.

Un extrait de l’enregistrement de la vidéo de surveillance du dépanneur Mac’s à Mill Woods qu’a consulté jeudi le jury lors du procès pour meurtre au premier degré de Laylin Delorme. Photo : Pièce déposée à la Cour

Alors que le tireur l’agrippe par les cheveux, l’employé ouvre le plus petit coffre-fort contenant des pièces de monnaie. Quand les voleurs masqués repassent devant la caisse, le commis leur tend un rouleau de pièces de monnaie qu'ils n’ont pas pu ramasser.

L'homme au couteau s’avance vers le commis, soutenant son regard. Sans avertissement, le deuxième homme lève son arme et tire deux coups de feu.

Le trio quitte le magasin moins de trois minutes après leur entrée.

Tentatives de sauver la vie de Karanpal Bhangu

Selon la preuve déposée, l’employé a réussi à déclencher l'alarme d’urgence pendant l'attaque. La compagnie de système d'alarme a tenté sans succès de communiquer avec le commis à trois reprises avant d’appeler la police qui est arrivée sur les lieux à 3 h 37, 10 minutes après le départ des voleurs.

« Je me souviens qu'il était à bout de souffle », a raconté à la cour le policier Philippe Aube. Ses yeux étaient ouverts et je me souviens d'avoir dit : " Reste avec moi, reste éveillé! " »

Les policiers ont pratiqué des manoeuvres de réanimation et ont appliqué un bandage sur les blessures de la victime en attendant l’arrivée des ambulanciers. La victime a par la suite été admise à l'hôpital de l'Université de l'Alberta où une équipe de traumatologie a pris le relais.

Une lettre du chef de l'équipe de traumatologie lue au jury indique que le coeur de l’employé s’est arrêté 10 minutes avant son arrivée à l'hôpital. Les médecins ont prodigué un massage cardiaque sans parvenir à le ranimer.

Selon le procureur John Watson, le trio qui a présumément mené l’attaque est entré dans un second dépanneur Mac's la même soirée et y ont abattu un autre commis, Ricky Cenabre.

Colton Steinhauer ainsi qu’un autre homme dont l’identité ne peut être révélée, font aussi face à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré au sujet de ces évènements.