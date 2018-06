« Nous allons parler des pratiques commerciales injustes envers les États-Unis », a lancé le président américain dans des remarques livrées aux journalistes de la Maison-Blanche avant de se diriger vers la base militaire de St. Andrews, où il a embarqué dans l'avion présidentiel, maintenant en route vers la base militaire de Bagotville.

Donald Trump a argué une fois de plus que le Canada et les pays membres de l'Union européenne font des profits « depuis des décennies » sur le dos des États-Unis en raison de ces pratiques. « Nous devons les changer. Ils savent que ça va arriver », a-t-il prédit.

Il a aussi réitéré dans la foulée qu'il est prêt à quitter l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique, si un « meilleur accord » que celui actuellement en vigueur ne peut pas être trouvé.

Le président n'a pas directement confirmé des informations données jeudi soir à la presse par la Maison-Blanche, selon lesquelles il devrait quitter le Sommet du G7 en milieu de matinée samedi, faisant l’impasse sur des discussions des leaders du G7 sur les changements climatiques.

« Je pourrais partir un peu tôt », s'est-il borné à dire à ce sujet. Il a toutefois confirmé qu'il s'envolerait directement du Québec vers Singapour, en vue du sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, mardi prochain.

Le président américain a également lancé un nouveau pavé dans la mare en invitant les autres pays membres du G7 à envisager la réintégration de la Russie. Moscou a été exclu de ce qui s'est brièvement appelé le G8 après son annexion de la Crimée.

Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations. Donald Trump

Dans un tweet publié plus tôt vendredi matin, M. Trump s’est aussi montré défiant envers les chefs d’État et de gouvernement du Canada, de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Allemagne et du Japon, et des plus hauts dirigeants de l’Union européenne, aussi présents pour le sommet du G7.

« J’ai hâte de remettre à plat les accords commerciaux injustes avec les pays du G7. Si ça ne se fait pas, on s’en sortira encore mieux », a-t-il écrit.

« Ça nous est aussi égal d’être à six, si besoin était »

Le président Trump essuie de sévères critiques des alliés traditionnels des Américains depuis qu’il a décidé, la semaine dernière, d’imposer des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium que leurs entreprises exportent aux États-Unis.

Lors d’uneconférence de presse conjointe jeudi avec le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau a notamment affirmé que l’idée d’imposer de tels tarifs pour des raisons alléguées de sécurité nationale était « risible ».

« Peut-être que c’est égal au président américain aujourd’hui d’être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d’être à six, si besoin était », a pour sa part asséné le président Macron, dont les relations avec M. Trump étaient jugées très cordiales jusqu’à tout récemment.

M. Trudeau doit accueillir les leaders du G7 au Manoir Richelieu tout juste avant midi.

Selon l'horaire publié par la Maison-Blanche, le président américain doit par ailleurs avoir des rencontres bilatérales avec MM. Macron et Trudeau vendredi.