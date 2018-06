Ouverte durant la Deuxième Guerre mondiale, la caserne Kapyong abritait le Régiment du Lord Strathcona's Horse, le 2e Bataillon Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et la batterie C du 1er Régiment de la Royal Canadian Horse Artillery. Les soldats de ces unités ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pendant la guerre de Corée, et participé à des missions de maintien de la paix de l'OTAN et de l'ONU.

En 2004, toutes ces unités ont déménagé sur la base militaire de Shilo, à environ deux heures à l'ouest de Winnipeg. Le ministère de la Défense nationale avait déclaré la caserne de Kapyong excédentaire et devait, à l’origine, être vendue.

La parcelle de terre de 64 hectares a été estimée à plus de 100 millions de dollars en 2015, mais des revendications territoriales et des contestations judiciaires ont bloqué la vente.

Il y a deux mois, Ottawa a signé une entente de principe avec sept Premières Nations du Traité no 1 qui en ferait une réserve urbaine.

« Il s'agira probablement d'un développement d'un milliard de dollars en fin de compte, affirme Dennis Meeches, chef de Long Plain, l’une des Premières Nations concernées. Nous voulons le faire correctement la première fois. »

Des bâtiments délabrés

Coincés entre deux quartiers résidentiels aisés, les bâtiments de la caserne de Kapyong font partie du secteur depuis longtemps.

Les bâtiments peuvent, vus de loin, sembler en piètre état, mais de près, les dommages sont évidents. Les édifices sont pleins de moisissures, d'excréments d'animaux, d'amiante et de peinture écaillée.

Le major Dez Desjardins, responsable des opérations immobilières des Forces armées canadiennes au Manitoba, explique que l'armée ne permet pas l'accès aux bâtiments, mais lors d'une récente visite du site, il a confirmé leur état de délabrement, malgré des coûts annuels d'environ 1,5 million de dollars pour la sécurité, les impôts et l'entretien.

Après 14 ans à ne pas être utilisé, il dit qu'aucun des bâtiments n'est récupérable.

« Nous avons de l'eau stagnante, des parties des bâtiments se sont effondrées, dit-il. Nous avons également eu des animaux vivants dans quelques bâtiments. »

Un projet économique

L’avenir du site a été une source de tension entre la Ville de Winnipeg, les Premières Nations et le gouvernement fédéral pendant plus d'une décennie.

En 2015, le premier ministre Stephen Harper avait affirmé qu'il ne contesterait pas une décision de la Cour d'appel fédérale, qui confirmait une décision antérieure selon laquelle Ottawa n'avait pas consulté quatre Premières Nations au sujet du développement futur du site.

L'entente conclue plus tôt cette année donne à un groupe de sept Premières Nations visées par le Traité no 1 la possibilité de développer la terre en tant que réserve urbaine, accordant aux entreprises autochtones les mêmes exonérations fiscales que celles accordées aux réserves traditionnelles. On compte environ 120 réserves urbaines au Canada.

Dennis Meeches dit que le site sera un endroit pour les bureaux du gouvernement autochtone, des espaces commerciaux, artistiques et culturels, des hôtels et des copropriétés, mais dit qu’il est encore trop tôt pour présenter les plans.

Il y a encore des défis à surmonter. Une partie de l'entente dépend de l'accès de la Ville de Winnipeg à certains terrains afin d'élargir le boulevard Kenaston.