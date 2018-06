Les automobilistes devront une fois de plus s'armer de patience au cours du week-end. Celui-ci s'annonce très chargé à Montréal, où les automobilistes devront composer avec les dizaines de milliers de visiteurs venus assister au Grand Prix de formule 1 et au festival des Francos, sans compter les routes et rues fermées en raison de travaux ou d'autres activités.