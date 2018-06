Steve Backman, propriétaire de Magellan Aqua Farms, est un pionnier de la culture d'algues marines. Il a installé son jardin sous-marin au fond de la baie de Passamaquoddy.

Avec l'aide de Thierry Chopin, professeur de biologie marine à l’Université du Nouveau-Brunswick, M. Backman remonte à la surface des algues qui ont été mises à l'eau en novembre dernier. Elles ont grandi de plus de 1,5 mètre en sept mois, précise-t-il.

Steve Backman a installé son jardin sous-marin au fond de la baie de Passamaquoddy. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Steve Backman essaie de démontrer, depuis trois ans, que des algues poussent bien à cet endroit. « On touche à peine au potentiel des algues », dit-il.

Magellan Aqua Farms cultive deux espèces d'algues: la laminaire sucrée et la laitue de mer.

Sous l'eau, les algues et les pétoncles poussent côte à côte. Les légumes de la mer absorbent de l'azote, du phosphore et du dioxyde de carbone produits par les mollusques. En contrepartie, elles produisent de l'oxygène, dont ont besoin les pétoncles.

Thierry Chopin, biologiste, aide le producteur d'algues. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Le biologiste Thierry Chopin préconise depuis une vingtaine d'années une aquaculture intégrée comme celle-ci, où différentes espèces se côtoient sous l'eau.

« C'est gratifiant de voir qu'enfin des concepts scientifiques deviennent appliqués et qu’au niveau de la côte on va pouvoir faire de la gestion intégrée. Ça, c'est l'avenir », affirme Thierry Chopin.

Pour montrer ce qui peut être fait avec des algues marines, Thierry Chopin et Steve Backman se rendent à l’auberge Rossmount, à St. Andrews. Le chef Christian Aerni n'a aucune difficulté à intégrer les légumes marins à sa cuisine.

« S’il y a des chefs qui sont créatifs, des chefs qui vont être un peu modernes, intégrer des choses dans la nourriture qui sont très bonnes pour la santé, même aussi, on va trouver ça de plus en plus », affirme Christian Aerni.

Steve Backman est un pionnier de la culture d'algues marines. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

« Ça fait 10, 15 ans qu'on entend parler que les algues, c'est le next super food, en anglais, le prochain super aliment. Mais nous, on est fatigué du next, du prochain. On veut que ce soit maintenant », souligne Thierry Chopin.

« C'est excitant », renchérit Steve Backman, qui se demande toujours comment il peut faire fonctionner sa ferme sous-marine.

Magellan Aqua Farms veut maintenant augmenter sa production. Au même moment, l'entreprise essaie de convaincre des clients potentiels de prendre goût aux algues.

D’après un reportage de Michel Nogue