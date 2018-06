Debbie Ocean 8, avec Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anne Hathaway, entre autres vedettes, est une version féminine de la fameuse saga de films de gangsters qui sort aujourd'hui en grande pompe, tandis que la nouvelle version du film qui mettait en vedette Mel Gibson, Ce que femme veut (2000), avec cette fois Taraji P. Henson, est attendue l'an prochain.

Le nouvel Overboard, sorti le mois dernier, a échangé les rôles de la comédie à succès de 1987 pour mettre Anna Faris dans le rôle incarné à l'époque par Kurt Russell.

Des critiques misogynes

Les réinterprétations avec changement de genre remontent à l'âge d'or hollywoodien, avec, par exemple, His Girl Friday (1940), d'Howard Hawks, dans lequel Rosalind Russell joue un rôle initialement interprété par un homme dans The Front page (1931).

Mais la tendance s'est récemment accentuée avec le mouvement #MoiAussi, ainsi qu'en raison des tentatives des studios de remédier aux accusations de sexisme qui se sont intensifiées ces dernières années.

Ces films, quand ils voient le jour, sont particulièrement attendus au tournant. SOS fantômes (2016), cette fois centré sur une équipe féminine de chasseuses de spectres menées par Melissa McCarthy et Kristen Wiig, a généré beaucoup de réactions épidermiques, comparativement au film culte avec Bill Murray (1984).

Beaucoup de ces critiques relevaient de la pure misogynie, avec un certain public masculin de fans opposés à l'idée même qu'une nouvelle version du film soit réalisée, et en particulier pour en faire une comédie féminine. Plusieurs médias estiment que le film s'est traduit par une perte de plus de 55 millions de dollars pour Sony.

Également boudé par les critiques, Overboard a toutefois déjà accumulé plus de 70 millions de dollars de recettes pour un budget de 12 millions.

Dans une industrie qui recycle beaucoup de vieilles idées et n'aime pas prendre de risques financiers, mettre un groupe de vedettes féminines à l'affiche d'une grosse production est donc encore considéré comme étant d'une relative audace.

Pour Kelly Konda, du blogue We Minored in Film, le fait que de nouvelles versions de films féminines continuent de voir le jour en dépit de quelques échecs commerciaux notoires relève d'un « petit miracle ». Sandra Bullock a d'ailleurs reconnu qu'au début, elle ne pensait pas que Debbie Ocean 8 « marcherait ni même qu'il serait tourné ».

Une modeste contribution à l'avancement des femmes

Certains observateurs estiment toutefois que, bien que cette inversion des genres semble progressiste, elle ne va pas, en réalité, dans le sens de la lutte pour l'égalité des salaires ou contre le harcèlement sexuel à Hollywood. « Même si je peux m'enthousiasmer pour un film comme Debbie Ocean 8 [...], au bout du compte, ça donne l'impression que les films ont encore besoin d'un appât masculin pour être tournés », déplore ainsi Hazel Cills, du site de pop culture féministe Jezebel.

« Ces films inversant les genres sous-entendent que les femmes ne sont pas assez importantes pour avoir leurs propres histoires et doivent donc s'appuyer sur des sagas masculines qui ont déjà eu du succès », ajoute-t-elle. Taraji P. Henson, qui remplace Mel Gibson dans l'adaptation de Ce que femme veut, dans lequel ce dernier pouvait soudain lire les pensées des femmes, admet s'être d'abord demandé en quoi le film allait innover.

« On se dit au début : "Les hommes aiment le sexe, manger et péter. [...] Comment vont-ils rendre ça intéressant?" », a raconté la vedette de la série à succès Empire et du film Hidden Figures à l'AFP lors du récent colloque CinemaCon à Las Vegas. « Et puis j'ai lu le script et je me suis dit " Wow! Les hommes sont aussi angoissés à propos de leur apparence physique que les femmes ", et je pense que ce sera super pour les femmes de voir ça. »

Et pour beaucoup, la multiplication des personnages de femmes fortes à l'écran participe au changement des mentalités. Gary Ross, le réalisateur de Debbie Ocean 8, a ainsi confié avoir cru au projet en voyant l'effet sur les jeunes filles de la saga post-apocalyptique Hunger Games, dans laquelle Jennifer Lawrence, alias Katniss Everdeen, se soulève contre une dictature des plus cruelles. « [Pour Debbie Ocean 8], je me suis rendu compte [...] qu'il n'y avait jamais eu un ensemble de femmes au sommet comme celui-là, alors que tant de versions masculines avaient été faites », a-t-il ajouté.