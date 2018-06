Il dit attendre depuis 15 ans des excuses appropriées de la part de l’église appelée The Meeting Place, dont il est l’un des fondateurs.

Mike Bravener a commencé à imiter Elvis après qu’il eut assisté à un spectacle d’hommage au King en Ontario, durant des vacances. Un membre de son église lui a même acheté un costume d’Elvis et un appareil de karaoké pour l’aider au début.

M. Bravener, qui était aussi un prédicateur à ce moment, a commencé à participer à des concours d’imitateurs d’Elvis en 2001. Ce rôle l’enchantait, dit-il, et cela encourageait des gens à adhérer à son église. Il chantait aussi pour des patients recevant des soins palliatifs.

Un petit groupe de membres de son église désapprouvait toutefois sa dévotion envers Elvis, dit-il. Le groupe estimait qu’il consacrait trop de temps à sa passion musicale au lieu de se concentrer sur le développement de son église.

De plus, l’artiste a commencé à souffrir d’anxiété à l’automne 2001. Il s’éveillait en sueur et ressentait de la peur toute la journée, explique-t-il. The Meeting Place lui a retiré peu après sa fonction de prédicateur, ajoute-t-il.

Une tentative d’exorcisme terrifiante pour le sujet

Les chefs de l’église ont dit à M. Bravener qu’il souffrait d’une « oppression démoniaque », affirme ce dernier. Il a accepté de subir une tentative d’exorcisme, dans la maison d’un autre membre de l’église.

Josh et Mike Bravener ont continué d'imiter Elvis après l'exclusion de ce dernier de l'église The Meeting Place. Photo : CBC/Matthew Bingley

Mike Bravener raconte que des membres de l’église criaient en ordonnant au démon de le quitter. Mais il n’a pas lévité ni vomi, ajoute-t-il, en précisant qu’il avait quand même envie de vomir et qu’il était terrifié au point de trembler.

Il a recommencé à souffrir de problèmes de santé mentale peu après, dit-il.

Mike Bravener a quitté The Meeting Place au printemps de 2003. L’église a par la suite pris le nom de Christ Central et elle effacé les traces de son passage dans ses rangs. Ses membres n’ont toujours pas fait amende honorable, selon lui, pour la tentative d’exorcisme. « Personne ne reconnaît avoir mal agi », dit-il.

La vengeance par une chanson

Josh, fils de Mike Bravener, réclame aussi des excuses de la part de l’église. Il qualifie de terrible ce que ses membres ont fait à son père, il dit être en colère.

Le jeune homme est aussi un musicien. Il est le chanteur du groupe Les Hypocondriaques, à Fredericton. Il raconte l’histoire de son père dans une chanson intitulée The Meeting Place, qu’il chante souvent à quelques pas de l’église Christ Central.

Josh Bravener a composé une chanson qui raconte la mésaventure de son père. Photo : CBC/Matthew Bingley

Josh Bravener explique qu’il voulait se venger à sa propre manière, et comme la musique est la seule chose qu’il sait faire, elle lui sert d’arme.

L’église ne fait pas de commentaire

Mark Rushworth, le pasteur à la tête de l’église Christ Central, a décliné une demande d’entrevue. L’église ne veut pas discuter publiquement de cette affaire, a-t-il expliqué.

La question a déjà été réglée, selon lui, même si Mike et Josh Bravener soutiennent le contraire.

D’après un reportage de Matt Bingley, de CBC