« Le bilan de cette opération est excellent. Nous avons recueilli une quinzaine de témoignages. Nous avons aussi frappé aux portes des gens pour expliquer notre présence, les rassurer et donner de l'information », explique Ghyslain Vallières, porte-parole du SPAL, au micro de notre journaliste sur place, Sébastien Desrosiers.

Le suspect a approché une adolescente et deux jeunes femmes. Grâce à l'opération policière, une quatrième victime s'est manifestée en reconnaissant le mode opératoire.

Les tentatives d’enlèvement ont eu lieu les 17 et 31 mai, ainsi que le 5 juin, toujours dans la soirée.

D’après les témoignages, les policiers ont été en mesure d’établir une description assez précise du suspect.

Ce dernier a été identifié comme un homme à la peau blanche, vêtu d’un pantalon de jogging et d’un t-shirt bleu pâle sur lequel on pouvait apercevoir un logo sur la poitrine. Il a les cheveux bruns et une barbe de quelques jours. Il aurait entre 25 et 35 ans, mesurerait environ 1 m 75 à 1 m 80 et pèserait entre 72 et 77 kg.

Un poste de commandement a été installé jeudi dans la soirée, afin de recueillir des témoignages concernant une série de tentatives d'enlèvements. Photo : Radio-Canada

D’après les victimes, l’homme approche ses proies par-derrière à pied, très rapidement, ou plus lentement au volant de son véhicule, un modèle récent de Dodge Grand Caravan gris bien entretenu et aux vitres arrière teintées.

L’une des femmes a raconté que l’homme a tenté de la saisir, avant qu’elle ne se mette à crier et qu’elle se débatte.

Une autre a expliqué qu’elle a réussi à mettre fin à la poursuite en rejoignant une zone dans laquelle se trouvaient d’autres personnes.

En plus du poste de commandement, des policiers ont été déployés dans le secteur. Ils comptent sur les riverains qui ont leurs habitudes dans le quartier et qui pourraient reconnaître le suspect.

La police invite les citoyens qui auraient de l’information à appeler le (450) 463-7211 ou le 911.

Avec les informations de Diana Gonzalez et Sébastien Desrosiers.