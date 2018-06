Un texte de Louis Blouin, correspondant parlementaire à Ottawa et envoyé spécial au Sommet du G7

La journaliste française s’attend à un sommet « sous très haute tension ». « C’est un peu l’ordre mondial de demain qui s’ébauche. Les États-Unis qui se retrouvent face à leurs alliés historiques, c’est quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours et ce sera passionnant à suivre », explique-t-elle.