Les sommets internationaux sont l'occasion de tisser des liens personnels entre les dirigeants. Cette relation peut s'avérer essentielle pour tenter de régler certains dossiers litigieux. Au moment où le G7 s'ouvre à Charlevoix, quel est l'état des relations entre Justin Trudeau et les six autres dirigeants du groupe des pays les plus industrialisés de la planète? Portrait de la situation.