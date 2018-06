Le candidat progressiste-conservateur Cameron Montgomery obtient pour l'instant 35,5 % des voix, alors que Barbara Zarboni obtient 21,9 %. Nicholas Lapierre du Parti vert a pour sa part 2,6 % des voix.

« Ce soir, Orléans demeure rouge. Et je sais que le résultat provincial est bien différent », a dit Mme Lalonde lors du rassemblement de ses partisans vers 22 h 45.

Moment très émotif pour @mflalonde alors qu'elle arrive à la rencontre de ses militants..#OnElxn #iciottgat pic.twitter.com/OgSxK4G3fL — Stéphane Leclerc (@stephleclerc_rc) 8 juin 2018

L'élue a proclamé son amour pour sa circonscription.

Orléans me passionne, parce que j’y vis depuis 20 ans avec ma famille et je vois son potentiel de développement. Marie-France Lalonde, députée d'Orléans

« Je vais me battre à Queen’s park pour que notre carrefour santé devienne une réalité. Au cours des quatre prochaines années, je vais me retrousser les manches pour travailler sur nos infrastructures locales », a-t-elle affirmé.

Marie-France Lalonde a été élue pour la première fois en 2014. Elle a occupé le poste de ministre des Affaires francophones et de ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Elle est diplômée en travail social.

Finalement, l'avance de @mflalonde s'est maintenue. Elle vient d'être déclarée victorieuse. L'une des survivantes libérales de cette élection.. la foule au MIFO à Orléans est évidemment soulagée #OnElxn #iciottgat pic.twitter.com/wMDK1bgPEn — Stéphane Leclerc (@stephleclerc_rc) 8 juin 2018

La libérale est l’un des trois candidats de son parti élus jeudi dans la région d'Ottawa et de l'Est ontarien. Nathalie Des Rosiers est élue dans Ottawa—Vanier et John Fraser remporte Ottawa-Sud.