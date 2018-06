Les libéraux ont conservé trois circonscriptions. Ils ont remporté Orléans, Ottawa-Vanier et Ottawa-Sud.

Le Nouveau Parti démocratique a mis la main dans Ottawa-Centre. Il s'agit d'une première percée pour les néo-démocrates dans la région d'Ottawa.

Une lutte serrée se mène dans Ottawa-Ouest-Nepean. Le candidat libéral et ex-ministre de l'Infrastructure Bob Chiarelli traîne dans cette course. Au moment d'écrire ces lignes, il était en troisième position derrière la candidate néo-démocrate Chandra Pasma et le conservateur Jeremy Roberts.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

En tant que porte-parole des francophones, il va falloir que l'on établisse des partenariats avec tous les partis. Aja Besler, direction générale, ACFO Ottawa

Nepean

Dans Nepean, la candidate-vedette du Parti progressiste-conservateur, Lisa MacLeod, conserve son siège avec 43,7 % des voix. La néo-démocrate Zaff Ansari est arrivée au second rang avec 28,7 % des voix, tandis que la libérale Lovina Srivastava a obtenu, quant à elle, 20,2% du scrutin.

Carleton

Dans Carleton, la candidate progressiste-conservatrice Goldie Ghamari a remporté 55 % des voix. Elle a devancé la néo-démocrate Courtney Potter (21,7 %) et la libérale Theresa Qadri (19,1 %).

La circonscription de Carleton a nouvellement été ajoutée cette année à la suite d'une modification de la carte électorale de l'Ontario. Elle est vaste et inclut notamment les quartiers de Stittsville et de North Gower.

Kanata-Carleton

Dans Kanata-Carleton Merrilee Fullerton a obtenu 41,7 % du scrutin. John Hansen du Nouveau Parti démocratique est arrivé en seconde position avec 27,3 % et Stephanie Maghnam a décroché la troisième place avec 16,3 % des voix.

Stormont—Dundas—South Glengarry

Le progressiste-conservateur Jim McDonell dans Stormont—Dundas—South Glengarry conserve son siège. Il a remporté 59,6 % des voix. Il est arrivé loin devant le néo-démocrate Marc Benoti (22,0 %) et la libérale Heather Megill (12,8 %).

Ottawa-Ouest-Nepean

Onde de choc dans la circonscription d'Ottawa-Ouest-Nepean où un des pilliers du Parti libéral de l'Ontario, Bob Chiarelli, est en voie de mordre la poussière.

La lutte est serrée, mais le ministre de l'Infrastructure sortant est en troisième position (29,4 %) derrière la néo-démocrate Chandra Pasma (32,7 %) et le conservateur Jeremy Roberts (32,5 %).

Bob Chiarelli est un vieux routier de la politique. À 76 ans,il sollicitait un septième mandat. Il a été élu pour la première fois à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1987 à titre de député d'Ottawa-Ouest.

Orléans

L'ancienne ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, a remporté ses élections devant le progressiste-conservateur Cameron Montgomery. Elle a obtenu 39,0 % des voix, tandis que M. Montgomery a obtenu 35 % du scrutin. La néo-démocrate Barbara Zarboni est arrivée en troisième position avec 22, 1 % des voix.

Ottawa-Vanier

Le château-fort libéral que constitue Ottawa-Vanier a résisté à la vague progressiste-conservatrice. La candidate libérale et ancienne ministres des Richesses naturelles Nathalie Des Rosiers, qui avait remporté les élections partielles en novembre 2016, l'a facilement remporté sur Lyra Evans du Nouveau Parti démocratique et Fadi Nemr du Parti progressiste-conservateur. Mme Des Rosiers a remporté 42,4 % des suffrages.

Ottawa-Sud

Le candidat libéral John Fraser a aussi remporté ses élections dans Ottawa-Sud. Il a obtenu 39,8 % des voix. Il a facilement battu Karin Howard du Parti progressiste-conservateur (29,2 %) et Eleanor fast du Nouveau Parti démocratique (27,1 %).

Glengarry Prescott-Russell

Amanda Simard est en voie de remporter son pari dans la circonscritpiton de Glengarry-Prescott-Russell. Elle devance Bonnie Jean-Louis du Nouveau Parti démocratique (22,2 %) et le candidat libéral Pierre Leroux (18,3 %).

Les frais ambulanciers intermunicipaux et le projet de parc éolien Champ de l’Est qui doit voir le jour à St-Bernardin font partie des enjeux qui ont été chaudement disputés au cours de la campagne électorale.