Comme le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus meurtriers chez les hommes, les médecins spécialistes, avec l'aide de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, offrent donc pour la prochaine semaine la possibilité d'avoir un rendez-vous pour un examen.

Gilles Auger a dû subir l'ablation de la prostate à la suite d'un cancer. Il somme les hommes de ne pas prendre leur santé à la légère et de faire un examen de la prostate régulièrement.



« C'est votre vie qui est en danger. Quand on reçoit cette nouvelle-là, la vie arrête. Tout devient court. On a l'impression qu'on n'a plus de temps devant nous. Même s'il y en a qui disent que le cancer de la prostate c'est le moins grave, parce que ça, j'ai entendu ça. Ça a l'air grave, parce qu'il y a des gens qui laissent leur vie », indique le porte-parole de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, Gilles Auger.

L'urologue Gaétan Duchesnay est en première ligne dans cette lutte contre le cancer de la prostate. « On sait que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il tue 4000 hommes par année », soutient le Dr Duchesnay.



Pour ce spécialiste, la meilleure façon de faire face à la maladie pour l'instant reste le dépistage précoce.



« Des fois, les gens sont gênés [...] Il y a des gens qui n'ont pas accès du tout à médecin de famille et bien ces gens, on veut au moins leur offrir l'opportunité de nous rencontrer », mentionne l'urologue.

Pour Gilles Auger, il est primordial que les hommes de la région profitent de l'opportunité qui leur est offerte.



« Le message que moi j'essaie de passer, c'est de dire : la prévention c'est très important, c'est capital dans le processus et de pas avoir peur », conclut M. Auger.

Avec des informations de Pierre Marceau