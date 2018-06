Dans un communiqué publié jeudi, la compagnie précise qu'elle n'en est qu'à une analyse préliminaire du nouveau règlement, mais elle se dit heureuse de constater que le gouvernement du Québec va permettre « l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur une grande partie du territoire québécois et plus particulièrement en Gaspésie ».

Finalement, Pieridae écrit qu'elle croit que l'annonce du nouveau règlement sera « l'occasion pour le gouvernement du Québec de délivrer le permis pour les travaux sismiques envisagés cette année » à son projet Gaspésia qui est situé entre Murdochville et Amqui.