Le mouvement convie les manifestants dès 7 h 30 dans le stationnement d’un restaurant de l’arrondissement de Beauport situé au coin des rues François-de-Laval et Sainte-Anne.

Les organisateurs promettent une « journée de perturbations », sans toutefois donner plus de détails sur leurs actions.

Les militants ont refusé d’accorder des entrevues aux médias dits « traditionnels ».

Pas d’itinéraire

Le Réseau de résistance anti-G7 souhaite « dénoncer le caractère impérialiste, colonialiste et anti-environnemental du Sommet du G7 » qui se tient jusqu’à demain à La Malbaie.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) affirme ne pas savoir quel est l’itinéraire de cette manifestation.

« On essaie d’entrer en communication avec les organisateurs et on va essayer jusqu’à la dernière minute », a précisé jeudi après-midi l'inspecteur Réjean Pleau.

Les policiers seront sur place afin d’obtenir « les informations nécessaires pour qu’ils puissent faire une manifestation, encore une fois, de façon pacifique », a-t-il ajouté.