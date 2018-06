Un texte de Barbara Gorrand

Il y a un an, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne ( ACUFC ), qui représente 21 collèges et universités de la francophonie canadienne, s’engageait avec la Conférence des Présidents d'Université (CPU) de France à faciliter la mobilité étudiante entre les deux pays.

Allister Surette, coprésident de l’ ACUFC , ne cache pas que cette première collaboration visait surtout à répondre à la problématique du manque d’enseignants de langue française au Canada.

« On voulait attirer l’attention sur le fait qu’il y a une francophonie hors Québec, dit-il. Et l’objectif était d’intéresser des étudiants en France, dans les programmes de français langue étrangère [qui permettent d’enseigner le français à des personnes dont ce n’est pas la langue première] pour qu’ils poursuivent leurs études en enseignement au Canada et puissent ensuite enseigner dans nos provinces, que ce soit dans des programmes d’immersion ou de français langue maternelle. »

Allister Surette, coprésident de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Photo : ACUFC

Mais après un an, le programme n’a pas obtenu les résultats escomptés. « Nous avons quelques défis à relever, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité qui sont beaucoup moins élevés en France », poursuit Allister Surette, qui est également recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse.

Un accord bien accueilli dans les provinces

« Nous nous sommes rendus en France en mars dernier pour poursuivre les discussions, et c’est à cette occasion que nous avons décidé de faire plus, reprend le coprésident de l’ ACUFC . Plus de mobilité pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, l’élaboration de programmes qui pourraient amener à une double diplomation, et plus de collaboration dans le domaine de la recherche. »

Cet élargissement des domaines visés par l’accord est accueilli avec enthousiasme par les universités françaises hors du Québec.

À Winnipeg, le recteur de l’Université de Saint-Boniface Gabor Csepregi dit qu’il en attend beaucoup.

Faciliter les domaines de la recherche universitaire

« Il y a déjà beaucoup de collaboration entre l’ USB et la France, rappelle-t-il. La semaine prochaine, nous recevons une quinzaine de chercheurs français pour un colloque sur le handicap, par exemple. Mais ce nouvel accord met surtout l’accent sur la mobilité, et nous pensons que le fait d’envoyer nos étudiants dans certains centres urbains en France ne peut être que bénéfique. »

Le recteur de l’ USB se réjouit aussi de la collaboration à venir dans les domaines de la recherche.

Gabor Csepregi, recteur de l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

« Je pense notamment aux enjeux éducatifs à l’ère numérique, comment l’éducation va s’ajuster à ce progrès. C’est fascinant comme thème de collaboration et de recherche. »

Quant à l’obstacle que représente la différence des frais de scolarité, notamment à l’ USB où une hausse récente a conduit à une mobilisation des professeurs, Gabor Csepregi propose que « chaque étudiant paye les frais dans son université d’origine ».

Cette problématique fera sans doute partie des discussions à venir pour concrétiser ce jumelage de l’enseignement postsecondaire entre le Canada et la France.